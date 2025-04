Modena-Reggiana: Pergreffi punta alla doppia vittoria nel derby

Peccato per quel derby gettato alle ortiche esattamente un anno fa a Reggio Emilia, altrimenti, Antonio Pergreffi, avrebbe potuto definirsi vero e proprio talismano. Quando si parla di incontri ravvicinati con squadre non banali come Reggiana, Parma, Spal e Cesena bisogna anzitutto ricordare che il capitano vantava zero ko, se Gondo non avesse realizzato il rigore esattamente un anno fa. Anche questa è storia e potrebbe esserlo ancor di più se il Modena riuscisse, per la prima volta, a vincere due derby con i granata nello stesso campionato.

"Bello, nello spogliatoio deve passare questo messaggio, ovvero la possibilità di scrivere una pagina di storia – ha raccontato Pergreffi – chiunque vorrebbe giocare, anche io che non ho ancora il ritmo partita. Ci si può divertire, in campo e fuori, con il massimo rispetto per la Reggiana che sta lottando per uscire dalla zona playout. Noi abbiamo anche la possibilità per mettere un altro tassello al nostro percorso, diventa fondamentale sotto questo punto di vista. Io sono contento di essere tornato a disposizione della squadra e in panchina. Stando fermi così tanti mesi soffri la mancanza del campo. Dopo le trasferte di Salerno e Castellammare ci siamo confronti nello spogliatoio, come era giusto che fosse. Un gruppo debole avrebbe rischiato di ritrovarsi in una situazione diversa ora, dal canto mio ho cercato di dare equilibrio e di non fare drammi. Insieme al mister e allo staff abbiamo lavorato bene, isolandoci. Questi giorni sono di attesa, curiamo i dettagli, giocare un derby in casa è entusiasmante da vivere. Avremo la rifinitura per preparare le ultime cose e il resto verrà da sé".

A proposito di Mandelli, da colonna canarina Pergreffi ne ha riconosciuto le qualità anche umane: "Il mister è una persona equilibrata, è stato vicino anche a me nei mesi di infortunio e quando lavoravo a parte – ha continuato – mi parlava, mi chiedeva come stesse andando. Ha cercato sempre di mantenere una impostazione giusta, pure nelle difficoltà. È un suo vantaggio, crede nel suo lavoro e lo fa vedere quotidianamente alla squadra e la squadra lo segue con voglia. Troiano alza più la voce? Sì, insieme si compensano diciamo", ha sorriso il capitano. La speranza è di trovare minutaggio nelle ultime gare e darsi appuntamento alla prossima stagione: "Sto facendo un percorso insieme al gruppo, i ritmi sono diversi e dobbiamo anche cercare di evitare il rischio di nuovi problemi – ha concluso Pergreffi – se ci sarà la possibilità e la condizione sarà buona, non ci saranno problemi".

In vista del derby il Braglia verso il record stagionale: superata quota 12mila spettatori. Venduti 6.300 biglietti, 1.900 agli ospiti. Sold out curva e tribuna coperta, ultimissime disponibilità nei settori centrali della Poltronissima. La prevendita va avanti online su Vivaticket e nei punti vendita fino a domani.