Modena-Reggiana: Prevendita Biglietti Verso il Record di Spettatori al Braglia

Il record stagionale dei 13.340 spettatori di Modena-Sassuolo giocata prima di Pasqua è già a rischio. I numeri della prevendita di Modena-Reggiana, in programma giovedì 1° maggio alle ore 15, vanno infatti nella direzione di un nuovo primato di spettatori totali in questa stagione per lo stadio ’Braglia’. In pochi giorni infatti la curva Montagnani è andata esaurita, così la caccia ai tagliandi prosegue per gli altri settori dell’impianto gialloblù. Sono 2800 i biglietti già acquistati di cui 900 nel settore ospiti in appena 3 giorni dall’apertura delle vendite, a cui vanno aggiunti i 6177 abbonati canarini, per un totale che con ancora quattro giorni di tempo davanti è di poco inferiore ai 9mila tifosi. Si va dunque verso un sorpasso al dato del derby con i neroverdi, che guida per ora la classifica stagionale delle gare casalinghe dei canarini: i 13.340 spettatori totali col Sassuolo sono infatti di poco superiori ai 10.248 per Modena-Bari del girone di andata, ai 10.123 di Modena-Palermo e ai 10.101 di Modena-Sampdoria, un poker in doppia cifra oltre quota mila che giovedì sicuramente diventerà cinquina.

Prevendita. Sarà possibile acquistare i tagliandi online, mentre solo il giorno della gara fino alle 15,30 saranno aperto i botteghini dello stadio in tutti i settori, tranne quello riservato ai tifosi ospiti che chiuderà alle ore 19 di mercoledì 30 aprile. Tagliandi acquistabili come sempre online sul sito del Modena Calcio e nei punti vendita Vivaticket con prezzi che vanno dai 60 euro della Tribunissima Autorità fino ai 25 delle Poltronissime, visto che la Montagnani è esaurita.

Posticipi. Oggi si chiude la 34esima giornata di B con gli ultimi due posticipi, gare inizialmente previste per ieri ma che sono state rinviate di 24 ore per i funerali di Papa Francesco. Alle 15 scendono in campo Catanzaro-Palermo e Sudtirol-Juve Stabia, due sfide che riguardano da vicino anche la lotta playoff del Modena. I gialloblù hanno infatti agganciato all’8° posto Bari e Cesena, ma il Palermo è appena a +1 e il Catanzaro è 3 punti sopra i siciliani, con 5 squadre che sostanzialmente si giocano gli ultimi 3 posti negli spareggi.

Questa la classifica a 4 giornate dalla fine: Sassuolo 78, Pisa 69, Spezia 60, Cremonese 56, Juve Stabia 50, Catanzaro 48, Palermo 45, Modena, Bari e Cesena 44, Carrarese 41, Frosinone 39, Mantova 37, Salernitana 36, Brescia, Sudtirol, Sampdoria, Reggiana e Cittadella 35, Cosenza (-4) 27. (Sudtirol, Catanzaro, Palermo e Juve Stabia una gara in meno).

d.s.