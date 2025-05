Modena Reggiana 2-3: derby ai granata. I gialloblù non fanno la storia

Modena, 1 maggio 2025 – La storia non si è fatta. La fa, al contrario, la Reggiana. Vincendo al Braglia e riaprendo i suoi giochi salvezza quando sembrava spacciata. Il Modena ha tanto da recriminare, ma a se stesso: prestazione al di sotto del livello espresso nell’ultimo periodo.

Avvio lento dei canarini, le motivazioni granata prendono il sopravvento in un quarto d’ora iniziale di buona intensità. Proprio al 15’, il guizzo di Portanova fa esultare il settore ospiti gremito: Gerli e Santoro perdono lo scontro sulla sfera, il trequartista reggiano coglie impreparato pure Gagno sul primo palo da distanza ravvicinata e segna. A livello tecnico, non è il migliore Modena della stagione ma la buona sorte sceglie di stare dalla parte della squadra di Mandelli. Alla mezz’ora il pareggio. Spiovente in area, il colpo di testa di Libutti si impenna e Bardi manca la presa, la sfera sbatte su Rozzio e termina in rete. La Reggiana recrimina per la presenza di Magnino sull’uscita del portiere, il Var non modifica la decisione dell’arbitro e il Modena respira.

La cosa più bella della sua gara, la formazione gialloblù la costruisce al 43’ con l’azione che libera Idrissi al cross per l’inserimento di Cauz: l’incarnata del difensore sbatte sulla traversa e poi sulla schiena di, tecnicamente è un’altra autorete ma ciò non smorza l’entusiasmo del Braglia.

Nel modo più rocambolesco e inaspettato, il Modena va al riposo davanti.

Nella ripresa, tuttavia, il motivo della gara non cambia più di tanto. La giornata canarina è storta, la fase difensiva lascia a desiderare e l’atteggiamento non fa sperare per il meglio e col passare dei minuti accadrà il peggio.

Girma cambia il volto dei granata. Al 70’, dopo una azione prolungata, l’attaccante di Dionigi batte Gagno con destro di prima intenzione sul quale la difesa del Modena non si muove.

A cinque minuti dal termine, dai e dai, Gondo trova la zampata in area sull’ennesima azione della Reggiana orchestrata da Girma. Nel finale l’espulsione di Pedro Mendes (che rischia più di una giornata) lascia i gialli in dieci.

Playoff ancora possibili a tre giornate dal termine, certo è che questa si presenta come duro colpo da digerire.

Il tabellino

MODENA 2

REGGIANA 3

Modena (3-4-2-1): Gagno: Magnino, Zaro, Cauz (27' st Vulikic); Beyuku, Gerli, Santoro, Idrissi (27' s (14' st Cotali); Palumbo (35' st Kamate), Caso (18' st Bozhanaj); Defrel (18' st P. Mendes). In panchina: Seculin, Ponsi, Pergreffi, Duca, Gliozzi, Oliva, Botteghin. All. Mandelli.

Reggiana (3-5-1-1): Bardi; Lucchesi, Rozzio, Libutti; Fiamozzi, Ignacchiti (44' st Kumi), Reinhart (14' st Kabashi), Sersanti (14' st Girma), Marras: Portanova (44' st Stulac); Gondo. In panchina: Motta, Sposito. Sosa, Destro, Maggio, Girma, Nahonou. All. Dionigi.

Marcatori: 15' pt Portanova, 30' pt aut. Rozzio, 43' pt aut. Bardi, 25' st Girma, 41' st Gondo. Arbitro: Cossu di Reggio Calabria (Trasciatti/Biffi).

Note, Spettatori 14.470. Espulso Mendes al 48' st. Ammoniti: Marras, Kabashi, Palumbo, Girma, Lucchesi, Beyuku (gf), Gondo (cnr). Angoli: 1-8. Recupero: 1' pt., 8' st