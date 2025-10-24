Il Modena non molla mai, che rimonta contro l’Empoli

Modena, 24 ottobre 2025 – Un nuovo supereroe mascherato si è preso la città nel cuore della notte da sogno di Modena. Non porta un mantello, ci si accontenta della maglietta gialla a maniche corte ma è quanto basta per acquisire poteri fuori dal comune.

Il primato solitario dei canarini (e più in generale del progetto voluto quest’anno) è incarnato nello spirito Daniel Tonoli, hombre del partido ed esempio lampante di cosa stia significando l’impronta di Andrea Sottil.

Ancora una volta, il Modena esce alla distanza e cresce a dismisura col passare dei minuti, in particolare dal secondo tempo in avanti. Sta diventando una prerogativa, un marchio di fabbrica e basti pensare alla quantità di punti guadagnati proprio nelle varie seconde frazioni giocate fin qui.

L’Empoli, si sapeva, ha messo i bastoni fra le ruote e non poco. Dionisi l’ha impostata bene, chiudendo le linee quasi sempre, difendendo con cinque difensori e rientrando immediatamente dietro non appena il Modena riconquistava palla, sfruttando successivamente il contropiede come in occasione del vantaggio di Ceesay al 22’.

In quel frangente, i canarini hanno lavorato male di reparto, sbagliando l’uscita di Adorni e con Nieling molto (ma molto) distratto quando si trattava di chiudere l’azione dell’attaccante toscano. Con Defrel al posto di Di Mariano Sottil guadagna in palleggio ma perde in imprevedibilità, Gliozzi è l’unico ad occupare l’area di rigore e di inserimenti se ne vedono pochi fino a quello di Santoro, contrastato irregolarmente o forse no (il signor Tremolada così ha visto), episodio che sarà commentato animatamente anche nel tunnel degli spogliatoi dai protagonisti.

Com’è che si dice? La sorte sa dove guardare e, per ora, ha guardato molto bene dalla parte del Modena. Per vincere ci vuole, eccome. E allora a primo tempo scaduto il fallo di mano di Ghion vale il sesto gol di Gliozzi, il quinto dal dischetto. Acqua santa per i canarini che nella ripresa non daranno respiro all’Empoli. Zampano non si ferma mai, Zanimacchia a destra funziona e di Tonoli abbiamo detto.

Ecco, ripensateci spesso a questo ragazzo. Emblema del lavoro messo in piedi da Catellani un annetto fa, quando lo sguardo era già rivolto al futuro, alla stagione attuale, nonostante le grane dell’attualità che si stava vivendo all’epoca. La fame, la voglia di emergere e di arrivare. Non sappiamo ancora dove, è bene ribadire che stiamo per aprire le porte al mese di novembre, la primavera è ancora lontana.

Tuttavia, ora non nascondersi: non è più il caso. I segnali ci sono tutti, le idee pure e le intenzioni sembrano essere chiare. Il Modena, lassù, non ci vuole stare per svago. D’altronde, ci sono storie che nascono anche un po’ all’improvviso. Come quella dell’eroe mascherato che per una notte si è preso tutta la città in attesa di un’altra notte, quella di martedì, quella del derby a Reggio Emilia.

Il tabellino

MODENA 2 - EMPOLI 1

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia (74’ Beyuku), Santoro, Gerli (83’ Magnino), Pyyhtia (68’ Sersanti), Zampano; Defrel (68’ Di Mariano), Gliozzi (68’ Mendes). All.: Sottil

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Obaretin, Guarino, Lovato; Elia (80’ Ebuehi), Ilie (46’ Ignacchiti), Ghion, Yepes, Carboni (57’ Moruzzi); Ceesay (67’ Popov), Shpendi (57’ Pellegri). All.: Dionisi

Arbitro: Tremolada di Monza

Reti: 22’ Ceesay, 51’ p.t. Gliozzi (rig.), 67’ Tonoli Ammoniti: Ilie, Elia, Shpendi, Zampano, Sottil, Sersanti, Tonoli Spettatori: 11.879, incasso di 143.178 euro