Modena, sconfitta e proteste con lo Juve Stabia

Modena, 15 marzo 2025 – Proteste e rabbia tra i canarini per un rigore che ritengono clamorosamente negato dall’arbitro Massimi per un fallo su Santoro e non visto né da lui né dal Var quando correva il novantesimo (sarebbe stata la possibile palla del 2 a 2).

Il contestato episodio è arrivato al termine di una gara che il Modena ha giocato con poca personalità, svegliandosi soltanto dopo il penalty (fallo nettissimo su Vulikic e almeno questo assegnato) trasformato da Palumbo a un quarto d'ora dalla fine, e che rimane l'unico tiro nello specchio della porta dei gialloblu in quasi cento minuti.

La Juve Stabia vince con una doppietta di Candellone che chiude virtualmente la pratica salvezza. I padroni di casa sbloccano il risultato alla prima occasione utile al 10' e raddoppiano poco prima della metà del secondo tempo sempre con Candellone. Di Palumbo il rigore che accorcia le distanze.

Il tabellino

JUVE STABIA 2 – MODENA 1 Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Quaranta; Floriani Mussolini (20' st Andreoni), Leone (33' st Meli), Pierobon (43' st Baldi). Fortini (20' st Rocchetti); Piscopo (43' st Louati); Candellone, Adorante. In panchina: Matosevic, Gerbo, Maistro, Mosti, Dubicjas, Morachioli, Sbargi. All. Pagliuca.

Modena (3-5-2). Gagno; Caldara, Zaro, Vulikic; Magnino (18' st Bozhanaj), Palumbo, Gerli (44' st Kamate), Santoro, Cotali (1' st Duca); Gliozzi (30' st Defrel), P. Mendes (18' st Caso). In panchina: Seculin, Bagheria, Beyuku, Battistella, Idrissi, Botteghin, Cauz. All. Mandelli.

Arbitro. Massimi di Termoli (Palermo/Pedone). Marcatori: 9' pt, 19' st Candellone, 29' st Palumbo rig. Note. Spettatori 4.190. Ammoniti: Cotali, Floriani Mussolini, Vulikic (gf) Angoli: 7-5. Recupero: 1' pt, 7' st. Osservato prima della gara un minuto di raccoglimento in memoria dell'ex dirigente Coni Riccardo Agabio.