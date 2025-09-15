Modena Sei mesi dopo il Braglia può esultare

Da Caserta a... Caserta. Non è un gioco di parole e nemmeno un viaggio andata e ritorno, ma è un modo per raccontare e soprattutto collegare il successo di sabato scorso del Modena con il Bari, arrivato oltre sei mesi dopo l’ultimo hurrà al Braglia dei gialloblù.

Il collegamento è presto fatto, e non farà certo piacere a Fabio Caserta, seduto sulla panchina avversaria sia due giorni fa che quel 29 marzo di quest’anno, quando i canarini guidati da Paolo Mandelli domarono per 2 a 1 la resistenza del suo Catanzaro. E se andiamo da Caserta a Caserta, allora facciamo lo stesso da Gliozzi a Gliozzi, perchè il numero 9 dei gialli segnò la rete decisiva a fine marzo contro i calabresi ed ha aperto, trasformando un penalty, la strada del successo contro il Bari. Risultato, Gliozzi batte Caserta due a zero. Ma in fondo queste sono un po’ coincidenze e un po’ bizzarria della sorte, anche se tutto sommato il dato rimane comunque agli almanacchi e ai ricordi da consegnare a quei posteri che un domani avranno il cuore dipinto di giallo e di blu. Ma, come ripete sovente Andrea Sottil, tra un passato da accantonare in quanto tale ed un futuro comunque da scrivere, è necessario vivere intensamente il presente.

Un presente interessante, quello del Modena, e non solo per quei numeri che certificano un primo posto in graduatoria, sia pure in coabitazione. Ma la classifica dopo tre giornate si può definire quanto meno... acerba, e allora guardiamo altri parametri, ad esempio sei reti segnate (due a partita di media) con cinque marcatori diversi e solo una subita. E se ci soffermiamo sui gol messi a segno, la gara di sabato col Bari ci ha finalmente consegnato una prestazione decisa completamente da due attaccanti, qualche volta un pizzico frettolosamente discussi, Gliozzi (come detto sopra) e Pedro Mendes. Il lungo centravanti di Siderno con due calci di rigore (facile, dirà qualcuno, ma dagli undici metri bisogna comunque metterla dentro...) e il portoghese con la correzione perfetta, di testa, di un corner telecomandato di Gregorio Defrel, altra punta che aveva già ‘bollato’ con l’Avellino. Una rete, quella di Pedrito, che per i tabellini ha solo messo in ghiaccio una partita già ampiamente indirizzata, ma che ha avuto per l’attaccante di Guimaraes lo stesso effetto corroborante di un pieno di benzina in un serbatoio in riserva. Insomma, i punteros cominciano a segnare, in un reparto offensivo che aspetta anche Di Mariano e soprattutto Beppe Caso, che per problemi vari non ha ancora visto il campo ma che ha delle indubbie qualità.

E non sarebbe giusto dimenticare Strizzolo: la punta friulana, reintegrata in rosa dopo la sua mancata cessione nell’ultima sessione di mercato, ha dalla sua una grande esperienza in categoria e in caso di bisogno potrebbe tranquillamente dimostrare le sue doti. Se questo risveglio degli attaccanti, che in ogni caso svolgono sempre anche un prezioso lavoro per gli inserimenti di esterni e centrocampisti, sarà definitivo, lo vedremo già sabato a Mantova.