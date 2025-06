Modena: Settimana decisiva per il futuro con D’Angelo e Vivarini in lizza

Potrebbe sembrare il set del celebre e indimenticabile film di Aldo, Giovanni e Giacomo e, invece, si tratta della sceneggiatura che il Modena dirigerà nella settimana clou per il suo futuro. Ebbene, molti tifosi dei canarini hanno assistito quasi non sapendo per chi tifare alla finale tra Spezia e Cremonese, sapendo benissimo che Andrea Catellani era spettatore interessato. Più di Stroppa, il cui futuro sarà tutto da decifrare avendo un contratto in scadenza, il direttore sportivo ha monitorato la posizione di Luca D’Angelo, da tempo al vertice del podio che vede partecipare anche Vincenzo Vivarini, tenuto in stand-by da qualche settimana, ma anch’egli candidato forte.

Dicevamo di D’Angelo. Dopo la delusione cocente della seconda finale persa in pochi anni, il tecnico si è diretto nella sua Pescara per trascorrere giorni di vacanza, incontrerà la dirigenza ligure a breve per decifrare il futuro. A La Spezia dire che sia un allenatore amato è dire poco, ma potrebbe non bastare l’affetto della gente per proseguire insieme anche il prossimo anno. Il suo contratto scadrà nel 2027 e l’ingaggio non è banale (oltre 2 milioni di euro compreso lo staff), cifre ben più alte di quelle destinate a Filippo Inzaghi, allo stesso Stroppa o a Dionisi a Palermo, tanto per intenderci. Ergo, entrambe le parti dovranno naturalmente mettere sul tavolo richieste ed esigenze, se mai volessero trovarsi insieme a luglio. Il precedente di Pisa può, forse, aiutare il Modena. Nel 2022, con la finale persa alle spalle, D’Angelo salutò i nerazzurri salvo poi essere richiamato ma inizialmente fu separazione. Vedremo.

Una volta conclusi i festeggiamenti, invece, Stroppa incontrerà il nuovo direttore sportivo della Cremonese (probabilmente Petrachi) e saprà se i lombardi vorranno rinnovare il rapporto o salutare l’uomo della promozione. Chiaro è che la posizione del tecnico ora si fa molto allettante per tante compagini che punteranno a vincere la B, il Modena ne aveva chiesto informazioni anche a novembre e resta alla finestra. Vivarini, come detto, di contatti coi canarini ne ha già avuti e attende l’effetto domino degli allenatori per iniziare a capire cosa ne sarà del suo futuro. Ad oggi, insieme a D’Angelo, sembrerebbe il papabile più solido. A proposito di effetto domino. L’ex Bianco sta per firmare con il retrocesso Monza, mentre Guido Pagliuca con l’Empoli. Filippo Inzaghi, senza alcuna sorpresa, lascia il Pisa per accasarsi a Palermo.