Modena Tutti allo Zelocchi, le porte sono aperte

di Alessandro BedoniIl Modena e la sua gente. Gente che sta riempiendo un Braglia che, grazie anche agli esodi dei tifosi ospiti, ha contribuito sabato scorso nel match contro il Bari, a sfondare il muro dei diecimila spettatori sugli spalti. Gente che in questa stagione ha l’occasione, dopo tanti campionati con allenamenti a porte chiuse, di poter stare, almeno una volta a settimana, vicina ai propri beniamini. Questo pomeriggio infatti il campo Zelocchi aprirà ancora una volta i battenti e la sua tribunetta per lasciare che gli aficionados canarini possano vedere da vicino la seduta di allenamento dei propri beniamini.

Questa iniziativa di allenamenti a porte aperte, con cadenza regolare, è una piacevole novità che ci riporta un po’ indietro nel tempo, quando la gente riusciva, nei momenti belli e non, a stare accanto alla squadra non solo nei novanta e più minuti della partita. Ed ovviamente tutti auspichiamo che possa diventare una piacevole tradizione che duri per tutto il campionato. Oggi dunque dalle 14.50 il pubblico potrà accomodarsi sui piccoli spalti dell’antistadio per assistere all’allenamento pomeridiano e alla più che probabile partitella a ranghi contrapposti della truppa di Sottil, sia pur con l’amaro in bocca per il divieto disposto dalle autorità della trasferta di sabato prossimo a Mantova: come scritto nei giorni scorsi, i residenti nella nostra provincia non potranno acquistare biglietti.

In città si respira, calcisticamente parlando, un buon entusiasmo, e non solo per la vetta della classifica in coabitazione con Frosinone, Palermo e Cesena. La squadra di Sottil, al di là dei risultati, sta infatti giocando un calcio che diverte e a tratti entusiasma la gente e questo ottimismo si intercetta ascoltando i commenti della gente all’uscita dallo stadio e i commenti nei bar quando la gente sfoglia i giornali. Tutto bene, anche se non dobbiamo mai tralasciare il fatto che siamo solamente alla terza giornata: ma, allo stesso tempo, in un campionato come la B che ti fa vivere al ritmo di una partita alla volta senza andare troppo in là con pronostici e voli pindarici di sorta, va bene così. Era tanto che non si percepiva un’aria così frizzante.

Ora, prima della seconda sosta stagionale per le attività della nazionali, i canarini avranno davanti quattro gare, equamente divise tra casa e trasferta, che certamente diranno qualcosa di più su quelle che potranno essere le ambizioni della squadra. Dopo Mantova, l’impegno casalingo con il Pescara, l’infrasettimanale del primo ottobre a Carrara e il match al Braglia con l’Entella che chiuderà questo mini ciclo domenica 5 ottobre. Intanto godiamoci il momento, il Modena lo merita e soprattutto la sua gente. Che al Martelli non ci sarà fisicamente, ma con il cuore certamente sì.