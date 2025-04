Modena verso i playoff: nove punti in quattro partite riaccendono il sogno

Le cose cambiano. Quaranta giorni fa, dopo la sconfitta a Castellammare di Stabia, un pizzico e anche qualcosa di più di depressione calcistica ci aveva tutti più o meno ammantato, tanto che se qualcuno avesse predetto che il Modena nelle successive quattro gare con Catanzaro, Pisa, Sassuolo e Bari, avrebbe portato a casa nove punti, ci sarebbe stata la tentazione di sottoporlo ad un rapido controllo antidoping. Ma le cose cambiano, a volte in meglio.

E così il saggio Paolo Mandelli, che ha sempre sostenuto il suo gruppo, perchè al contrario di noi, tifosi e cronisti, ha il polso quotidiano della situazione e quindi orizzonti assai più ampi di analisi e giudizio, aveva ragione quando professava fiducia. E dunque si è passati, quasi senza accorgersene, dal fare i conti sul distacco sulla zona paludosa dei playout, a coltivare improvvisamente quel piccolo e grande sogno di un aggancio a quei playoff che parevano essere diventati una chimera. Attenzione, la matematica per la salvezza diretta manca ancora, ma con nove punti di margine sulla zona pericolosa a quattro giornate dalla fine, appare quasi fantascientifico pensare che il Modena si possa clamorosamente invischiare in situazioni scabrose.

Considerando soprattutto che dietro ai gialli, e questa è la vera garanzia al di là dei 44 punti messi in cascina, continuano ad esserci dieci squadre che da qui alla fine avranno tra loro otto scontri diretti. E allora concediamoci, finalmente, il piacere di andare ad analizzare le ultime quattro giornate guardando in avanti dimenticandoci di buttare lo sguardo sullo specchietto retrovisore. Intanto per dire che la lotta, se oggi il Palermo (che viaggia a 45) dovesse non vincere o addirittura perdere a Catanzaro nell’appendice della giornata, sarà per due poltrone e non per una sola. Nell’attesa del match dei rosanero, concentriamoci sulle tre squadre a 44 punti. La classifica provvisoria, che tiene conto della differenza reti, dice che nell’ordine dall’ottavo al decimo posto ci sono Bari (+3), Modena (+1) e Cesena (-1); in realtà, se invece consideriamo i parametri presi in considerazione nella compilazione finale della graduatoria, ovvero gli scontri diretti, la classifica avulsa ad oggi vede i canarini in vantaggio con 7 punti, contro 3 dei pugliesi e 1 dei romagnoli, al netto di Modena-Cesena che si giocherà sui titoli di coda della stagione regolare. Ma vediamo quale sarà il percorso delle tre squadre da qui alla fine.

Modena Sarà l’unica che avrà il certo non trascurabile vantaggio di giocare tre gare su quattro in casa con Reggiana, Brescia e Cesena, con la sola trasferta di Carrara.

Bari I galletti, al contrario dei gialli, giocheranno tre volte lontano dal San Nicola. In casa avranno un Pisa che potrebbe essere già promosso, in trasferta un Cosenza già con un piede in C e due impegni non facili con formazioni in piena lotta per la salvezza come Cittadella e Sudtirol.

Cesena Anche per i bianconeri una sola partita al Manuzzi e tre in trasferta. In casa riceveranno il Palermo, e questa gara potrebbe diventare un vero e proprio scontro diretto; gli impegni in trasferta saranno invece con un Mantova che potrebbe essere non ancora salvo, a Cosenza e soprattutto a Modena all’ultima giornata, in un match che potrebbe essere anche decisivo. Ma, al di là dei calcoli e delle tabelle, giovedì c’è un derby del Secchia che va ben oltre tutto ciò, per storia, tradizione e campanile. Viviamo intanto questo appuntamento assolutamente speciale.