Modena Verso il derby in silenzio e lavorando

Ha scelto di blindarsi e compattarsi nuovamente, il Modena. Come nella lunga settimana verso Palermo, i canarini parleranno poco e si alleneranno molto, per dirla in maniera chiara. Non è prevista la consueta conferenza stampa della vigilia di Andrea Sottil, complice anche la vicinanza con l’anticipo di venerdì scorso con l’Empoli (foto) e il successivo impegno con la Juve Stabia. Ma, come detto, c’è soprattutto la volontà di concentrarsi esclusivamente sul campo e niente più. Il tecnico canarino ha voluto approfittare in tutto e per tutto del piccolo vantaggio del giorno in più di recupero rispetto alla Reggiana (i granata hanno giocato sabato a Monza) organizzando due doppie sedute alla ripresa degli allenamenti, studiando alcune variazioni alla formazione titolare di domani. Potrebbero essere tre, per l’esattezza. La prima, in difesa, con Dellavalle in rampa di lancio per concedere un turno di riposo a Nieling nel ruolo di braccetto sinistro. A centrocampo il grande ex Sersanti è candidato a riprendere il posto di Pyyhtia in quella che ormai è una staffetta vera e prorpia. La terza, in avanti. La chance concessa a Defrel con l’Empoli spinge a pensare che nel derby tutto tornerà come prima: Di Mariano e Gliozzi. Queste le soluzioni al vaglio di Sottil, intenzionato ora a stringere ancor di più il cerchio gialloblù e a lasciar fuori dallo Zelocchi ogni volo pindarico che giustamente l’ambiente non smette di fare. L’entusiasmo si traduce con il solito, massiccio, esodo al Mapei Stadium – Città del Tricolore. Saranno (a ieri) 3.205 i sostenitori canarini che occuperanno il settore ospiti e i tagliandi potranno essere acquistati ancora fino alle 19 di questa sera. Il derby di domani sera sarà tappa di conferme e momento chiave, perché la storia insegna che partite così delicate possono lasciare il segno. Ma sembrano ben lontani i tempi nei quali si creava la frattura tra ambiente e squadra dello scorso maggio.

Stasera a Sport Qui dalle 20,50 su Tv Qui (canale 17) si parla di derby con gli ospiti Marco Nosotti di Sky e il dottor Francesco Sala, ex medico del Modena, e Roberto Cevoli (in collegamento), ct della Nazionale di San Marino.