Modena, Zampano promette scintille: "Posso fare molto meglio di così"

Signori, Francesco Zampano. Il Modena da tempo immemore cercava un esterno d’esperienza e di gamba di grande livello, e non poteva fare scelta migliore. Il giocatore genovese, grinta ed abnegazione direttamente proporzionali alla perfetta cura della sua barba, ha un curriculum di tutto rispetto, leggi quasi quattrocento partite tra serie A e serie B, e già nelle due prime giornate ha fatto vedere le qualità alla gente gialloblù.

Ieri, a margine della partitella in famiglia disputata a porte aperte al Braglia, si è messo a disposizione di microfoni e taccuini in sala stampa. Subito ha tranquillizzato gli astanti sulle sue condizioni dopo essere uscito anzitempo dal galoppo a ranghi contrapposti. "Niente di grave, solo una botta, nessun problema". Zampano poi ha parlato delle sue prime sensazioni modenesi: "Siamo partiti bene, abbiamo fatto sin da subito una preparazione votata ad essere aggressivi per andare a giocarcela in ogni campo, anche se sempre con la giusta umiltà, perchè dobbiamo pensare partita dopo partita. La gara con l’Avellino è passata, ora dobbiamo pensare al Bari e fare bene davanti ai nostri tifosi".

Il Modena aspettava da tempo un esterno a tutta fascia con le sue caratteristiche, ma Zampano evidentemente da sé stesso vuole di più: "Io posso fare molto meglio di così, non mi avete ancora visto... Il mister vuole tanta ampiezza, a cominciare dai cross del quinto sul quale deve andare il quinto della fascia opposta, e ci chiede di fare anche dei gol. Io sono più un terzino da difesa a quattro, ma anche fare l’esterno di centrocampo mi piace parecchio. Quale fascia? Nella mia carriera ho giocato sia a destra che a sinistra, ma è su quest’ultima parte del campo che preferisco giocare, come facevo a Venezia, ma dove mi dice il mister io vado".

Nella sua carriera sempre campionati di buonissimo livello: "Sì, conosco le promozioni ma anche cosa significhi perdere delle finali playoff. Quest’estate avevo più di un’offerta, ma non ho avuto dubbi a firmare subito per il Modena, questa società e questa piazza possono ambire a ben altri palcoscenici, hanno fatto step importanti, basti vedere il centro sportivo in costruzione. Ho trovato ragazzi che hanno voglia e fame, e tanta ambizione. La squadra è stata costruita con anticipo rispetto ad altri, siamo insieme già da un po’ e ci conosciamo ormai alla perfezione. Siamo solo all’inizio, stiamo facendo bene ma possiamo e dobbiamo fare meglio".

I suoi cross per delle punte, soprattutto per un Mendes che un po’ stenta a decollare: "Pedro è un ottimo giocatore come lo è Gliozzi, e poi è resistente come pochi altri attaccanti. Ha fatto una grande preparazione e certamente ci darà una grossa mano, così come tutti gli altri, a partire da Defrel che è di un’altra categoria". Il suo ambientamento in città: "Un bell’impatto, i tifosi del Venezia che sono gemellati mi hanno sempre parlato bene di quest’ambiente. Pensavo positivo, ma onestamente non così buono, e chi mi conosce sa che questa non è una frase fatta. Ho trovato nella gente tanto affetto, all’inaugurazione dello store siamo stati sommersi dalla gente. La città mi piace, pensate che ci ho già comprato casa...".