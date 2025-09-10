Nieling L’orange al Braglia col fratello in curva

Un ‘orange’ in maglia gialla. Dopo la meteora Assorgia, canarino per qualche spicciolo di partite negli anni Novanta, un altro ‘tulipano’ calca oggi il terreno del Braglia. Bryant Nieling, ventitreenne difensore di oltre un metro e novanta, nativo di Sittard e arrivato in estate dal Cambuur, ha già scalato le gerarchie ed ha conquistato la casacca da titolare come braccetto di sinistra. Con il prezioso aiuto del Social Media Manager Alberto Ravizza in qualità di interprete, Nieling, faccia e sorriso da bravo ragazzone, ha fatto il suo esordio nella sala stampa del Braglia.

Il calcio olandese rievoca sempre nella memoria i fasti calcistici degli anni settanta di Cruyff, Neskens, Krol e compagnia cantante, e Nieling sa benissimo di cosa si sta parlando: "Quando giocavano non ero ancora nato, ma ho visto tanti video di quei fantastici giocatori. Da parte mia, i miei miti sono stati però Van Dijk e Jerome Boateng".

Nieling fa parte di una difesa tutta nuova rispetto a quella dello scorso campionato: "La missione è sempre quella di prendere meno reti possibile, e fare il maggior numero di clean sheet. Per quel che mi riguarda, non mi aspettavo di diventare titolare così presto e questo mi dà una grande fiducia per continuare a crescere. Le mie caratteristiche? Oltre che a difendere, ho anche una buona impostazione di gioco e mi piace giocare tra le linee e proporre lanci lunghi per i compagni. In Olanda giocavo in una difesa a quattro ed ero più bloccato rispetto ad oggi, con la difesa a tre ho maggiore possibilità di impostare l’azione".

Inevitabile chiedere quale sia stato l’impatto con una nuova città e un nuovo pubblico: "Modena mi piace molto, architettonicamente è bellissima. Il pubblico è fantastico, la gente allo stadio è caldissima e la curva mi ha davvero impressionato. Ma non solo me, ma anche mio fratello: era venuto a vedermi giocare ed aveva il biglietto di tribuna, ma quando ha visto questo tifo spettacolare ha voluto andare in mezzo ai tifosi della curva...".

Il difensore poi racconta come è nata la trattativa che lo ha portato a Modena: "Il mio agente mi ha detto che c’era la possibilità di venire in Italia, e di questo ero già contento. Poi si è concretizzata l’ipotesi Modena: sono andato a vedere la classifica della squadra, ho visto che era arrivata decima in campionato e che aveva preso troppi gol. E allora ho deciso di venire qui (ride ndr) a risolvere la situazione... A parte le battute, ho visto che qui c’era un progetto molto serio ed era impossibile dire di no".

La lingua potrebbe essere un problema, soprattutto in campo, per chi arriva per la prima volta nel nostro Paese: "L’italiano lo parlo ancora poco. Però già so quando devo dire ‘solo’ o ‘uomo’. In carriera un solo gol: "Il mio obiettivo non è segnare ma impedire agli avversari di farlo, anche se mi piacerebbe fare qualche rete".

Nieling poi chiude togliendo ogni dubbio su dove vorrebbe un giorno fare il suo esordio in una massima serie, se Serie A o Eredivisie: "Serie A, assolutamente".