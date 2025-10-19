Palermo Modena 1-1, i gialli fanno sul serio

Palermo, 20 ottobre 2025 – Dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi. A fermarli, ad intimidirli, non sono bastati i trentatremila palermitani sugli spalti, ma di contro hanno preso la forza che hanno trasmesso i quasi trecento coraggiosi che in uno spicchio della Favorita interrompevano, in una parentesi gialloblù, un anello intero di vessilli rosanero.

Se il Modena è primo in classifica, a Palermo abbiamo capito il perché. E per una sera, una settimana, lasciamo perdere che siamo soltanto alla ottava giornata. Se conta il presente, è un presente che scioglie il cuore. Se la truppa di Sottil, dopo lo svantaggio immeritato, colpa più di un pasticcetto difensivo che della destrezza di Segre, avesse perso questa partita, non sarebbe stato giusto. Lo diciamo e lo ribadiamo. Anzi, nell’ultimo quarto d’ora con un pizzico di buona sorte in più si poteva portare a casa anche qualcosa di più. Ma a volte non è solo il risultato che trasmette segnali: qualsiasi verdetto fosse uscito dal Barbera, nulla avrebbe tolto a una prestazione fatta di corsa, solidità e soprattutto lucidità della truppa canarina. Sono giornate in cui si rischia di invischiarsi in aggettivi ridondanti e in eccessi di retorica, ma anche a freddo facciamo fatica a non pensare che questa prestazione resterà comunque nei ricordi.

Qualcuno si aspettava una partita chiusa tra squadre che comunque si sono rispettate sin dal primo minuto, d’altronde Filippo Inzaghi (i precedenti dell’anno scorso col Pisa evidentemente se li ricordava bene...) non è un tecnico sprovveduto e sapeva che avrebbe avuto di fronte una squadra che avrebbe messo in difficoltà i suoi. La gara è stata divertente, merito soprattutto dei gialli che sin dall’inizio hanno giocato a testa alta e con palla a terra, e se le conclusioni nello specchio della porta sono state sei a due per Gerli e compagni, evidentemente i numeri danno ancora una volta una percezione che lascia poco spazio alle interpretazioni. Il Modena ha avuto anche il merito di non sbandare appena passato in svantaggio, perchè il Palermo nell’euforia del gol ha provato a chiudere la gara prima dell’intervallo.

La ripresa è stata praticamente tutta a tinta gialloblù, Joronen si è dovuto superare prima su una torsione di testa di Gliozzi poi su un sinistro al veleno di Pyythia (a proposito, col suo ingresso tre finlandesi in campo, non proprio comune qui da noi), poi su un cross col contagiri di Zanimacchia la palla colpita da Adorni carambolava sulla testa di Bereszynski per andarsi a insaccare all’incrocio dei pali. Dal pari in avanti il Modena ha giocato con maggior personalità dei rosanero avanzando il baricentro anche grazie ai cambi di Sottil: Defrel leonino nel pressing alto, Pyythia a dare densità, Massolin concreto e Mendes positivo nel finale. C’è preoccupazione per Tonoli, uscito col naso sanguinante dopo pochi minuti dopo un contrasto aereo un po’... galeotto di Brunori. Si vedrà domani. Ah, (ri)salutate la capolista.

Il tabellino

PALERMO 1

MODENA 1

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakite (25’ st Bereszynski), Segre (1’ st Gomes), Ranocchia (12’ st Blin), Augello; Palumbo (37’ st Vasic), Brunori (12’ st Le Douaron); Pohjanpalo. In panchina: Gomis, Avella, Giovane, Corona, Veroli. All. F. Inzaghi.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli (8’ pt Dellavalle), Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli (20’ st Pyythia), Sersanti (20’ st Massolin), Zampano; Di Mariano (20’ st Defrel), Gliozzi (33’ st Mendes). In panchina: Pezzolato, Ponsi, Magnino, Caso, Nador, Cotali, Cauz. All. Sottil

Arbitro: Chiffi di Padova

Reti: 32’ Segre, 76’ st aut. Bereszynski. Spettatori 33mila. Ammoniti: Gerli, Segre.