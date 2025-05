Paolo Mandelli riflette sul futuro dopo la sconfitta del Modena col Cesena

Un punto nelle ultime 4 giornate. Un finale di stagione amaro per Paolo Mandelli, che dopo il ko col Cesena parla ancora del suo futuro. "Nel pre gara mi hanno chiesto se me la sentissi di continuare – spiega – e ho risposto che sono ancora più convinto, questa squadra qui aldilà di tutto con qualche miglioria può fare ancora meglio. Da quando sono arrivato abbiamo fatto i punti per essere settimi, credo che ci sia spazio per fare ancora qualcosa in più. Ma le decisioni non spettano a me e fino a qui non c’è stato nessun incontro. Alla società bisogna dare tempo, sta mettendo delle basi importanti, sta facendo le cose per bene, Modena deve tenersela stretta". Poi si parla della contestazione della Montagnani. "Non è stato facile giocare con un clima avverso – spiega il tecnico – ma io devo parlare della gara, il pubblico ha diritto di esprimere quello che vuole e su questo argomento non ho tanto altro da aggiungere".

Per l’ennesima volta il Modena ha subito gol nel finale. "Ci dispiace ma ai ragazzi dico bravi – prosegue – abbiamo fatto una prestazione importante contro una squadra che va ai playoff. Abbiamo avuto il dominio per gran parte della gara creando delle occasioni, il loro portiere ha fatto parate notevoli. Alla fine la beffa è che non porti a casa nemmeno il pari. Abbiamo fatto i cambi per vincerla e ci siamo esposti pagando più del dovuto. I tanti gol subiti alla fine? Purtroppo non ci è girata bene in questo ultimo mese. Penso che il ko nel derby, in cui abbiamo pagato fisicamente, ha lasciato delle scorie pesanti. Eravamo convinti di arrivare ai playoff e fino a poco dalla fine della gara col Brescia li avevamo a portata. Un peccato chiudere così".

d.s.