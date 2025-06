Paolo Mandelli torna alla guida della Primavera del Modena

Per dirla in maniera poetica, all’italiana: si torna sempre dove si è stati bene. E Paolo Mandelli, tra i ragazzi giovani, è sempre stato a suo agio, forse libero da quelle eccessive pressioni che rientrano nel pacchetto di una prima squadra ma che ha saputo gestire egregiamente nelle 26 partite alla guida del Modena. Pur avendo mostrato un certo interesse, nelle ultime conferenze, verso la carriera da allenatore dei ’grandi’, Mandelli torna ufficialmente alla guida della Primavera. Lo ha comunicato il Modena stesso, preludio all’annuncio di Andrea Sottil quale nuovo responsabile della formazione canarina.

Nello stesso tempo, si conclude l’avventura di David Rodriguez alla guida dei ragazzi gialloblù dopo essere stato chiamato lo scorso novembre a proseguire il progetto Mandelli e tanto male non ha fatto visto che il Modena ha chiuso al sesto posto il suo primo anno in Primavera 2. Chissà che per lui non si profili un ricongiungimento con Abate (ne era il vice al Milan, in Primavera) o un’altra esperienza nei giovani.

Media di 1.31 punti a partita per Mandelli, il cui percorso ha vissuto un finale non meritevole, dopo l’upgrade mostrato da novembre in avanti. Va sempre ricordato che i canarini erano penultimi all’epoca, il rischio di un campionato tenebroso era dietro l’angolo, ma il normalizzatore milanese ha messo il suo zampino e ha condotto la barca in porto, e poche colpe ha rispetto alle prestazioni di maggio. Il ritorno di Mandelli in Primavera (rafforzato da una scadenza contrattuale al 2027) apre le strade, burocraticamente, al nuovo corso targato Andrea Sottil, da ufficializzare tra oggi e domani una volta limati tutti i dettagli su ingaggio e staff. Nulla ancora di ufficiale, invece, per quanto riguarda Michele Troiano e Leonardo Fontanesi (vice e collaboratore di Mandelli).