Per il Modena è nulla di fatto a Carrara, ma il pari basta per conservare la vetta
Gara poco spettacolare, Chichizola deve superarsi per salvare il risultato. Proteste al 93’ per un fallo in area su Sersanti
MODENA 0
Carrarese (3-4-3): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon (34’ st Bouah), Zuelli, Schiavi (34’ st Rubino), Cicconi; Bozhanaj (23’ st Hasa), Finotto (40’ st Torregrossa), Abiuso (23’ st Sekulov). In panchina: Fiorillo, Oliana, Belloni, Melegoni, Distefano, Calabrese, Parlanti. All. Calabro.
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Dellavalle; Zampano, Magnino (37’ st Sersanti), Gerli, Pyythia (1’ st Santoro), Zanimacchia (17’ st Cotali); Defrel (17’ st Di Mariano), Mendes (17’ st Gliozzi). In panchina: Bagheria, Ponsi, Caso, Massolin, Nador, Nieling, Cauz. All. Sottil.
Arbitro: Galipò di Firenze (Niedda/Belsanti).
Note. Spettatori 3044. Ammoniti: Dellavalle, Pyythia, Schiavi, Tonoli, Magnino, Illanes (gf). Angoli 4-6. Recupero: 3’ pt, 3’ st
