Prove di allungo. Il Palermo perde. Bottino di quattro punti

Il Modena sorride anche senza giocare, con la prima sconfitta stagionale del Palermo e il pari del Frosinone che fanno salire a 4 punti il vantaggio della squadra di Sottil sul tandem al 2° posto.

I rosanero di Inzaghi sono scivolati a Catanzaro, trafitti dal solito Cisse al 2’ di recupero del primo tempo, pagando una gara piuttosto incolore. Il Frosinone si era illuso a Marassi con il vantaggio di Zilli al 38’, poi è stato l’eterno Coda (4^ rete) a firmare il pari per la Samp. Ora il tandem che insegue il Modena è composto da Monza e Cesena. La squadra di Bianco ha infilato la terza vittoria di fila piegando 3-1 una Reggiana molto rimaneggiata grazie a Mota (2) e Izzo, in mezzo aveva pareggiato Novakovich, il Cesena si è confermato squadra da trasferta con il quinto successo lontano dal Manuzzi per 1-0 a Bolzano sul Sudtirol firmato da Shpendi al 31’.

Nelle altre gare lo Spezia ha sbancato 4-0 Avellino (irpini subito in dieci per il rosso a Palmiero, segnano Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serio), l’Entella ha rimontato il Pescara (1-1) al 93’ con Tiritiello dopo il gol di Di Nardo, e la Carrarese ha battuto il Venezia 3-2 con i gol di Rubino e Di Stefano all’84’ e 96’.