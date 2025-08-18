Questa sfida è un affare di famiglia

Non era ancora conte, Enrico Marone Cinzano, quando portò stabilmente il Torino a insediarsi nella nobiltà del calcio italiano. Figlio di Alberto Marone e Paola Cinzano, ultima erede della dinastia fondatrice della celeberrima azienda di vermouth e spumanti, si vedrà attribuire entrambi i cognomi, quello del padre e della madre, per prolungare la vita di un nome che nella città sabauda, già dal Settecento, era conosciuto per le proprie produzioni di distillati e vini aromatizzati che avevano portato la famiglia a diventare fornitrice addirittura di casa Savoia.

Enrico Marone Cinzano era il nonno di Carlo Rivetti, quando Carlo Rivetti non era ancora l’imprenditore che è oggi. Una delle figlie dei Enrico Marone Cinzano era infatti Rosa Anna che avrebbe sposato un altro imprenditore, il milanese Silvio Rivetti, dando vita a un altro ramo della grande famiglia del conte. Il nonno, si diceva: si era innamorato del calcio da ragazzo, e non sfugge allora dove sia nata, o, se non altro, si sia rinsaldata, la passione dell’attuale presidente del Modena. Enrico, uomo d’azione, si era arruolato volontario nella Grande Guerra, e anche per questo non stupisce che si sia avvicinato al Torino nei primi anni Venti, assumendone poi la presidenza già nel 1924, a 29 anni e con l’ambizione di portare i granata a ottenere i primi successi in ambito nazionale.

Il Torino gli deve tanto, a partire dallo stadio. Nasce ad esempio da un’intuizione di Marone Cinzano la costruzione del Campo Torino, vale a dire il mitico Filadelfia: il terreno di via Filadelfia venne infatti acquistato dal giovane erede che intendeva edificarvi uno stadio che sarebbe diventato la casa della sua squadra. Realizzato sul progetto di un ingegnere del politecnico di Torino, il Filadelfia si inaugurò il 17 ottobre 1926 con l’incontro fra il Torino e la Fortitudo Roma. Sotto l’egida di Enrico Marone Cinzano, la squadra nel frattempo venne rinforzata sino a diventare fortissima. Marone Cinzano portò in granata prima Libonatti e poi Baloncieri, quindi acquistò Gino Rossetti dallo Spezia, Colombari, Balacics e il portiere Bosia, uomini che costituiranno la spina dorsale del primo Torino scudettato della storia.

A dirla tutta, sul campo – appunto quello fortunato del Filadelfia – gli scudetti sarebbero due, ma il primo, quello del 1927, non sarà mai conteggiato dalle statistiche perché revocato dal presidente della Figc, il gerarca fascista bolognese Leandro Arpinati, a seguito del caso che coinvolse un dirigente granata e il terzino della Juventus Luigi Allemandi. Pietra dello scandalo, il presunto tentativo di corruzione attuato da un dirigente del Torino, tale Nani, che avvicinò Allemandi promettendogli 50 mila lire per addomesticare un derby. In effetti, quel derby il Toro lo vinse 2-1, ma Allemandi fu tra i migliori in campo, come ricordano le cronache dell’epoca. Il giornale ‘Il Tifone’, uno dei quotidiani sportivi di allora, pubblicò però una corrispondenza sullo scandalo e la Federcalcio si attivò.

Sulla vicenda restano dubbi, quel che è certo è che il Toro vinse lo scudetto ma non lo mise mai in bacheca e il titolo del 1927 rimase non assegnato, come era giusto che fosse (anche se il Bologna lo avrebbe poi rivendicato a lungo). Marone Cinzano, però, si promise – e fece promettere ai giocatori – che avrebbe vinto il successivo. Detto, fatto: il Torino, nonostante un inizio stentato, nel campionato 1927/28 non ebbe rivali. Il ‘Trio delle meraviglie’ (Libonatti-Baloncieri-Rossetti) portò la squadra, allenata da Cargnelli, a segnare 111 reti in 34 partite: il torneo di Divisione nazionale, appunto la A di allora, lo vinse di nuovo il Toro. E, quella volta, non ci fu davvero nulla da obiettare.

Molto ben introdotto nell’establishment dell’epoca, lasciata la presi denza del Toro dopo la vittoria del primo scudetto granata riconosciuto, Marone Cinzano si sposò quello stesso anno e, nel 1933, subentrò al padre a capo dell’azienda di famiglia. La vita gli sottrasse l’affetto della moglie Noemí Rosa Alcorta Mansilla, appena trentenne, nel 1937, lui si risposò in seconde nozze nel 1940 – l’anno in cui gli venne conferito il titolo di conte – maritando l’Infanta Maria Cristina, figlia di Alfonso XIII re di Spagna: dai due matrimoni, ebbe sette figli, tra cui Rosa Anna, madre di Carlo Rivetti. Il logo delle Cinzano, sinonimo di bollicine, per decine di anni avrebbe campeggiato sui cartelloni pubblicitari di vari stadi calcistici. Peccato che non siano in molti a sapere che è stato proprio un Cinzano a costruire il primo Torino frizzante della storia. E il nipote, il presidente del Modena, ora punta a far saltare il tappo delle ambizioni di un club che, da troppo tempo ormai, bazzica le retrovie.