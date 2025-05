Reggiana sconfigge la squadra di Mandelli: analisi delle prestazioni dei giocatori

GAGNO 5,5 Sul gol di Portanova si fa sorprendere sul suo palo, su quelli di Girma e Gondo non può fare gran che.

MAGNINO 5 Nell’azione del gol decisivo non contrasta adeguatamente Girma che può servire Gondo.

ZARO 5 In difficoltà quasi costante, sulle ultime due reti della Reggiana ahinoi ci mette del suo. In fase di ripartenza è quasi sempre impreciso.

CAUZ 6 Inizio con qualche errore, si riscatta a fine primo tempo col gran colpo di testa che genera l’autorete di Bardi. Esce per un colpo ricevuto. (26’ st Vulikic 5,5 Non entra nemmeno malissimo in partita, poi si fa aggirare da Gondo sul gol decisivo).

BEYUKU 6 (foto) Uno dei pochissimi a salvarsi, peccato che la voglia che mette sul campo sin dai primi minuti non trascini i compagni di squadra.

GERLI 5 Una delle gare più insipide della stagione. Fagocitato fisicamente dal centrocampo granata, ha pure sulla coscienza il primo gol della Reggiana quando non riesce a contrastare efficacemente Portanova.

SANTORO 5 Spreca nel primo tempo un gran assist di Defrel stoppando male la palla, e in generale non fornisce una prova all’altezza delle ultime.

IDRISSI 5,5 A parte il bel cross per Cauz che genera il momentaneo 2 a 1, combina poco. Impreciso in impostazione e in difficoltà in ripiegamento. (26’ st Cotali 5,5 Si limita alla fase difensiva e non riesce a far salire la squadra nei momenti di difficoltà).

PALUMBO 5 Non è a posto e si vede. Ma è proprio per questo che non dovrebbe cercare giocate difficili e leziosità. Ammonito, salterà la gara di domenica a Carrara. (35’ st Kamate sv Entra forse troppo tardi, il suo passo sarebbe stato utile già a inizio ripresa).

CASO 5,5 Va vicinissimo al 3 a 1 nel recupero della prima frazione, ma trova pronto Bardi a negargli il gol che poteva indirizzare la partita. Mandelli lo toglie nel momento in cui le sue ripartenze sarebbero state utili a allentare la pressione granata. (18’ st Bozhanaj 5,5 Non riesce a dare un’impronta tangibile alla partita, nonostante non gli manchino le doti di corsa).

DEFREL 5,5 Un bell’assist non sfruttato da Santoro e l’apertura per Idrissi quando l’ex cagliaritano crossa per il secondo gol. Un passo indietro rispetto a Bari, ma non è lui la pietra dello scandalo. (18’ st P. Mendes 4 Prova un tiro a giro che esce non di poco, ma è l’unica cosa quai apprezzabile che gli riesce. Poi nel recupero pensa bene di macchiare ulteriormente una prova già di per sé non all’altezza, colpendo a gioco fermo Lucchesi e viene espulso).

Alessandro Bedoni