Modena da urlo Debutto perfetto, Samp ko

Genova, 25 agosto 2025 – L’evoluzione di una squadra la si nota, soprattutto, nella sua fase difensiva. E in questo il Modena di Sottil, che oggi ha aperto suo il campionato battendo 2-0 la Sampdoria a Marassi, è decisamente un’altra squadra rispetto a quella debole e fragile di Bisoli e Mandelli. Per dirla in maniera più chiara, sono lontani i tempi in cui si percepiva anche il minimo pericolo tutte le volte che l’avversario si avvicinava all’area di rigore canarina. Nell’arco dei novanta minuti tale percezione è parecchio calata. In più, come fosse una retta parallela, è notevolmente cresciuto il livello prestazione di alcuni singoli e a Marassi è toccato a Simone Santoro rispondere all’appello di chi era alla ricerca di un ulteriore leader. In attesa di un coinvolgimento maggiore degli attaccanti in area di rigore, il Modena si gode la perla assoluta del suo centrocampista che vale il primo successo in campionato.

Troppo presto per dire che chi ben comincia è a metà dell’opera, non è mai vero nel calcio perché i fattori variabili in otto mesi di maratona sono innumerevoli ma fa piacere e ben sperare aver visto una squadra tanto quadrata e ordinata a tal punto da coltivare con pazienza il momento giusto per punire una Samp rimasta alle paure vissute la scorsa stagione. Sottil sorprende tutti lanciando Di Mariano dal 1’ in coppia con Gliozzi, quest’ultimo appare per ora l’unica certezza che il tecnico ha lì davanti per le sue doti di abile palleggiatore e di sponda. Negli ultimi venti minuti si vedrà Pedro Mendes, onestamente ancora un pelo dietro in termini di incisività nella gara. Nel primo tempo i canarini sfiorano il vantaggio con il tiro dalla distanza di Tonoli, ma è la Samp a calciare più volte dalle parti di Chichizola senza troppa efficacia. Nella ripresa basti guarda i cambi a disposizione di Sottil: entrano Sersanti, Zanimacchia, Pedro, Massolin e Magnino, non male nel suo complesso e sarà la forza di questa squadra a lungo andare.

Così, il Modena resta organizzato, non si snatura ed esalta Santoro, autore di una conclusione meravigliosa all’incrocio dei pali da tre punti. Il colpo di grazia di Zanimacchia conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la bontà delle scelte fatte sul mercato da Catellani. Non è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, sarebbe anche un pizzico presuntuoso pensarlo. È vero, altresì, che chi mette dentro tre punti fin da subito ha messo un mattone in più nella costruzione della sua casa. E il Modena pare voglia metter su non un semplice appartamento.

Il tabellino

SAMPDORIA 0

MODENA 2

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ghidotti; Depaoli, Riccio, Ferrari, Vulikic; Ferri (28’ st Abildagaard), Bellemo (36’ st Narro); Cherubini (16’ st Pafundi), Henderson, Benedetti (28’ st Pedrola); Coda (16’ st Cuni). In panchina; Coucke, Ricci,, Venuti, Giordano, Conti, Malanca, Ioannou. All. Mandelli (Donati sq.)

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli (28’ st Sersanti), Pyythia (28’ st Magnino), Zampano (21’ st Zanimacchia); Di Mariano (21’ st Mendes), Gliozzi (44’ st Massolin). In panchina: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Nador, Cotali, Cauz, Defrel. All. Sottil.

Arbitro: Piccinini di Forlì (Garzelli/Giuggioli).

Marcatori: 29’ st Santoro, 45’ st Zanimacchia

Note: spettatori 25.000. Angoli 4-0. Ammoniti: Zampano, Di Mariano, Pafundi, Beyuku (gf), Zanimacchia (cnr). Recupero: 2’ pt, 5’ st