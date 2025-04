Sassuolo domina: analisi della partita e delle prestazioni individuali

GAGNO 6 Onestamente può fare poco sulle tre reti neroverdi, a inizio partita è bravo a recuperare la posizione e respingere un tiro maligno di Toljan.

MAGNINO 6 La sua partita la fa, come sempre da ‘adattato’ al ruolo, lotta e recupera più di un pallone. Ammonito, salterà il derby col Cesena.

ZARO 5,5 La potenza offensiva del Sassuolo è grande, e a tratti tutta la difesa sulle loro triangolazioni veloci fatica. Sull’azione dell’1 a 3 si fa saltare anche lui da Iannoni. Nel finale il Var gli toglie il gol del 2 a 3 per una spinta a Muharemovic che ha la stessa intensità di una carezza a un micino...

CAUZ 5,5 Qualche indecisione in ripartenza, e nel finale anche lui è tra quelli che si fanno superare da Iannoni che offre poi a Moro il pallone che chiude virtualmente la partita.

DI PARDO 5,5 Gli errori contro una squadra extra categoria come il Sassuolo si pagano, e la sua indecisione sul gol di Berardi è fatale. Peccato perchè era partito bene e un suo diagonale nel primo tempo per poco non sorprende Moldovan (36’ st Kamate sv Qualche percussione, mai banale, nel finale di gara).

GERLI 6 Gara tutto sommato ordinata, nella quale non fa grossi errori in appoggio senza tuttavia riuscire a dare cambi di passo nelle ripartenze. (42’ st Battistella sv Un briciolo di partita con un paio di buone giocate).

SANTORO 7 Primo tempo leonino, Iannoni per fermarlo gli dà un pestone che lo fa zoppicare fino all’intervallo. Gran tiro sul gol del provvisorio pareggio gialloblu, è decisamente in un buon momento.

COTALI 6 Ha di fronte un certo Mimmo Berardi, un po’ fatica ma tutto sommato se la cava bene. Un pizzico impreciso quando si spinge in avanti. (27’ st Idrissi 5,5 Prova a spingere sulla fascia di competenza ma senza risultati di rilievo).

PALUMBO 5,5 L’azione che porta al vantaggio neroverde parte da uno sciagurato passaggio indietro sbagliato, certo non da lui e questo pesa sulla valutazione. L’impegno c’è, lotta e suda la maglia, la buona sorte non lo aiuta quando Moldovan respinge un suo tap in da distanza ravvicinata, sarebbe stato il 2 a 2.

CASO 7 Anche lui conferma l’ottima condizione di queste settimane, quando prende palla sulla sinistra è un pericolo costante. Offre a Santoro la palla dell’1 a 1, va vicino al 2 a 2 con un tiro che Moldovan respinge in modo fortunoso assai. Esce affaticato dopo aver corso tantissimo. (36’ st Bozhanaj sv Pochi minuti a disposizione per incidere nel finale di gara).

GLIOZZI 6 Inizio di gara gagliardo, buone sponde per la squadra, ha un’occasione nel primo ma tira altissimo. Partita nel complesso sufficiente, gli arrivano pochi palloni per essere pericoloso . (27’ st Defrel 5,5 Non può fare granchè da centravanti puro e infatti non fa granchè).

Alessandro Bedoni