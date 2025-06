Sassuolo e Modena, il mercato riparte da qui

In casa Sassuolo, all’avvicinarsi del 30 giugno che chiuderà la stagione in tutto e per tutto, il conto, oggi, dice che da mettere a posto c’è la difesa – con un portiere, un laterale destro, non meno di tre centrali – e che servono rinforzi anche in mediana, oltre che un centravanti, ammesso davvero, come sembra, che Pinamonti rientri per uscire subito, viste le ambizioni del giocatore e il mercato che ha.

Le grandi manovre, in casa neroverde si faranno solo da fine mese in avanti, ma qualcosa si è già mosso, con due dei tre giocatori in scadenza – Toljan e Obiang – già partiti e con il terzo – Romagna – il cui futuro verrà scritto (forse) in settimana. E con il mancato riscatto di Moldovan, che lascia sguarnita una delle caselle alla voce ‘portiere’, così come i mancati riscatti di Mazzitelli e Verdi scoprono centrocampo e trequarti non meno di quanto i prevedibili ritorni alla base di Bonifazi e Velthuis aprano varchi in una linea difensiva che vede, come sicuro, Muharemovic (già riscattato dalla Juventus) e in bilico Lovato.

Certi del posto in Serie A nel prossimo Sassuolo ci sono, ad oggi, proprio Muharemovic, Lipani, Boloca e Thorstvedt, probabilmente Skjellerup e Pierini e, se restano, Doig, Berardi e Laurienté. Il resto dei giochi si farà. Decidendo i destini di chi rientra (e sono tanti i giocatori di proprietà che hanno giocato altrove l’ultima stagione: oltre a Pinamonti, Turati e Caligara, Russo e Kumi, D’Andrea e Antiste, Racic e Alvarez i più in vista) e di chi resta tra quelli a contratto: Iannoni, Ghion, Odenthal, Paz e Pieragnolo alcuni tra i tanti.

Stefano Fogliani