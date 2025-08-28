Sassuolo per ripartire "Una A da difendere". Modena per proseguire "Iniezione di fiducia"

di Stefano FoglianiSarà Fabio Grosso, oggi in conferenza stampa, a presentare Cremonese-Sassuolo, ma alla trasferta dello Zini i suoi pensavano già subito dopo il fischio finale del debutto in campionato. "Una partita diversa da questa, ma non meno difficile", secondo Filippo Romagna, difensore e capitano neroverde, che ha ritrovato la A dopo cinque stagioni. Era il marzo del 2020, il Sassuolo si fermava per Covid, Romagna si fermava per un infortunio che gli ha tolto un pezzo importante di carriera. Domani rieccoli tutti in A: il Sassuolo di Grosso e la Cremonese – unica squadra che la scorsa stagione i neroverdi non riuscirono a battere – fresca di successo con il Milan al Meazza. E Romagna, che la sua serie A appena riconquistata vuole difenderla a oltranza. "Due anni fa avrei firmato col sangue per tornarci, oggi che ci siamo vogliamo restarci a lungo", aveva detto ancora, col Napoli già alle spalle e la Cremo nel mirino, una partita "diversa ma non meno difficile", appunto, che aspetta i neroverdi. La consapevolezza? "Abbiamo lavorato duro per costruire una base, si tratta di continuare su questa strada".

Muovere la classifica allo Zini potrebbe valere doppio ed anche in questa prospettiva non ci sentiremmo di escludere qualche cambio rispetto all’undici che Fabio Grosso ha apparecchiato al debutto. Non in attacco, dove la conferma del tridente pare scontata, ma altrove: rispetto ad una settimana fa non ci sarà lo squalificato Konè, ma ci sono Vranckx e Matic per la mediana e Candé e Idzes per la difesa. Questi ultimi due potenziali insidie proprio per Romagna, che tuttavia tiene il punto. "La concorrenza aiuta a crescere e più qualità c’è nel gruppo meglio è: l’obiettivo al quale lavoriamo– chiude – è comune".

Arbitro. A venti mesi dall’ultimo incrocio (17ma giornata 2023/24, Sassuolo-Genoa 1-2) il Sassuolo ritrova Marco Guida, arbitro di Torre Annunziata che non si può certo definire un talismano. 18 incroci per lui con il Sassuolo, e solo cinque vittorie neroverdi, l’ultima a Verona, nel 2018.

Alvarez. Agustin Alvarez, intanto, è passato ufficialmente al Monza con la formula del prestito con il diritto di acquisto.