Serie B 2025/26: Guido Pagliuca verso l'Empoli, Juve Stabia cerca nuovo allenatore

Poco alla volta, con il playout ancora da giocarsi e un’estate (forse) calda all’orizzonte dei tribunali sportivi, iniziano a occuparsi anche alcune delle caselle del puzzle relativo agli allenatori della Serie B 2025/26. Oltre al Modena sono diversi i club che un allenatore non ce l’hanno ancora, intanto però ieri una prima casella sembra essere andata a posto, e non è una casella di poco conto: Guido Pagliuca, infatti, ha confermato alla Juve Stabia l’intenzione di non continuare l’avventura ed è pronto a firmare un contratto biennale con l’Empoli. Resta così sguarnita la panchina del club campano, che ora valuterà i sostituti su mercato, e tra i nomi sussurrati da radiomercato c’è anche quello dell’ex tecnico del Modena Attilio Tesser. A Bari, Luigi De Laurentiis in settimana incontrerà Alessandro Nesta, che chiede un ingaggio significativom ma è libero dopo l’esperienza al Monza (dove è andato Paolo Bianco, a proposito di ex tecnici gialloblù), prima scelta per il club pugliese, sempre che l’ex difensore ottenga le garanzie tecniche che chiede. Anche per questo la settimana entrante sarà decisiva e, a quel punto, si potrà iniziare a programmare il mercato.