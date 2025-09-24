Serie B, oggi allenamento a porte aperte alle 15.20. Domani Gliozzi, Dellavalle e Tonoli allo store di via Taglio. Modena, tutti allo Zelocchi: cresce l’entusiasmo

Aria buona, genera e alimenta altra aria buona. Innegabile che i risultati ottenuti sul campo siano il primo motore di un entusiasmo che cresce, di un rinnovato ottimismo e di bei pensieri. Tuttavia, c’è sempre tanto altro intorno alla costruzione di una base solida per i successi futuri (questo è l’auspicio) e non è mai solo ed esclusivamente il verdetto del manto erboso. Dall’inizio di questa annata, sin dai giorni a Fanano, si è notata un cambio di rotta in tema di apertura verso l’esterno, forse a maggior ragione dopo lo strappo di maggio post finale amaro di campionato.

Balza all’occhio la pienissima via del Taglio in occasione dell’inaugurazione dello store in centro, oppure la platea gremita presente proprio in Appennino durante le amichevoli estive, la buona cornice a Ferragosto per Modena-Forlì. Ultima, ma non ultima, la scelta probabilmente che più sta a cuore ad una larga fetta di tifosi canarini ovvero l’apertura dei cancelli dello Zelocchi per l’allenamento di metà settimana. Che sia o meno studiata a tavolino, si tratta di presa di posizione saggia. Nella storia recente, senza voler andare parecchio indietro negli anni, serve ricordare l’anno del ritorno in C sotto la guida di Zironelli per ricordarsi delle porte aperte. Poi, colpa della pandemia e poi di altre scelte, nulla più era stato fatto se non in determinate occasioni speciali. È noto che per il giovane tifoso, in particolare, poter avere una foto o un autografo da Sottil o dai giocatori significa vivere un momento speciale e ciò genera, di conseguenza, calore e vicinanza. Sentimenti che si rivedranno, quasi sicuramente, allo stadio nel giorno della partita.

A tal proposito, oggi pomeriggio appuntamento a partire dalle ore 15:20 allo Zelocchi e domani, alle 19:30, Gliozzi, Dellavalle e Tonoli faranno visita allo store per incontrare i sostenitori. Il tutto, nella settimana che porta al Pescara e al primo trittico della stagione da affrontare in sette giorni (Carrara mercoledì ed Entella domenica prossima), momento delicato prima della sosta dopo la quale il Modena va a Palermo per uno scontro al vertice che si preannuncia caldissimo anche per il ritorno in Sicilia di Di Mariano e per l’incrocio con l’ex Palumbo. Entusiasmo genera entusiasmo. Il campo sta aiutando ma il Modena ha capito che un successo non nasce solo dalle scelte tecniche. E non è retorica: un ambiente unito è più facile che arrivi al risultato, un ambiente amareggiato è più facile che fallisca.

Alessandro Troncone