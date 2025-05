Serie B: Penalizzazione Brescia blocca i playout, Salernitana e Frosinone in attesa

Si sentiva la mancanza di un’altra estate calda in serie B... La notizia ha del clamoroso. Ieri la Lega di Serie B ha bloccato la disputa dei playout che avrebbero dovuto cominciare questa sera con l’andata della sfida tra Salernitana e Frosinone, in quanto sarebbe in arrivo una penalizzazione di quattro punti per il Brescia. La notizia, battuta ieri dalla Gazzetta dello Sport, parla di irregolarità, da parte della società presieduta da Massimo Cellino, nel pagamento di stipendi e contributi del mese di febbraio, le cui tasse sarebbero state compensate con crediti di imposta poi rivelatisi inesistenti. Vista l’incidenza della possibile penalizzazione con la classifica del campionato appena concluso, come detto all’inizio i playout sono stati rinviati. Se al Brescia venisse confermata la penalizzazione, le rondinelle retrocederebbero direttamente in serie C, e il playout sarebbe giocato da Sampdoria e Salernitana, con i campani che avrebbero il vantaggio della gara di ritorno in casa in base al miglior piazzamento. Di conseguenza il Frosinone allenato dall’ex tecnico canarino Paolo Bianco conquisterebbe la salvezza diretta senza passare da alcun spareggio. In caso di sentenza di condanna solida, scrive sempre la Gazzetta dello Sport, non si attenderebbero i successivi gradi di giudizio, e i nuovi playout verrebbero fatti disputare nell’immediato. Dovessero emergere margini per l’appello, invece, si aspetterebbe a giocare. Di certo c’è che sono in arrivo giorni effervescenti...

a.b.