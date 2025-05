Serie B: penalizzazione Brescia e playout Salernitana-Sampdoria, un'estate calda e incerta

La lunga estate calda. Come il titolo del film del 1958 con Paul Newman e Orson Wells. Ma qui non c’è bisogno di andare fino agli studios di Holliwood, basta concentrarsi sul nostro campionato di serie B, che ancora una volta promette incertezza e ahinoi non soltanto su campi di gioco.

Le ultime vicende sono ormai note: la possibile (e assai probabile) penalizzazione di quattro punti al Brescia per aver pagato le tasse relative al mese di febbraio sfruttando un credito di imposta rivelatosi poi inesistente, e di conseguenza la sospensione dei playout tra Frosinone e Salernitana in attesa degli eventi. Sì, perchè la penalizzazione delle rondinelle salverebbe in modo diretto i ciociari di Paolo Bianco, e la Sampdoria passerebbe dalla retrocessione diretta alla possibilità di tentare di salvare la B attraverso lo spareggio con la Salernitana.

Ma i tempi stringono: anche se la stagione termina ufficialmente il 30 giugno, va da sé che i tempi dei vari gradi di giudizio nella querelle Brescia potrebbero spingersi ben più in là. In caso di ‘sentenza solida’ nei confronti della squadra del presidente Cellino, che si sente truffato dalla società che gli ha ceduto i crediti d’imposta fasulli (l’audizione presso il tribunale federale è prevista per le 10 di oggi), la Lega potrebbe anche prendersi il rischio di far giocare subito il playout tra Salernitana e Samp.

Uno scenario che se da un lato vede la gioia del Frosinone e le speranze blucerchiate, dall’altro vede la Salernitana sul piede di guerra, visto che i campani non intendono procrastinare lo spareggio, tenendo conto anche del fatto che a fine mese perderebbero almeno cinque giocatori per gli impegni delle varie nazionali. Detto tutto ciò, ecco che da più parti viene invocata una soluzione molto ‘italica’ che vorrebbe la prossima serie B a 22 squadre, un controsenso nell’epoca in cui sarebbe più che mai necessario ridurre il numero di squadre partecipanti ai campionati professionistici: gli ultimi avvenimenti in serie C, con formazioni escluse dai campionati in corso, sono la prova di questa esigenza.

Insomma, potrebbe verificarsi un ‘salvi tutti’ , con eventualmente una penalizzazione del Brescia da scontare nel prossimo campionato, che i protagonisti diretti o indiretti della vicenda accetterebbero, pensiamo, di buon grado. D’altronde c’è il precedente del 2003, quando un ricorso del Catania diede il via ad un lunghissimo ‘papocchio’ estivo che portò la B addirittura a 24 squadre, visto che ci fu anche il ripescaggio della Fiorentina (o Florentia viola se volete) con un doppio salto dalla C2.

In tutto ciò, il Modena ovviamente sta alla finestra da spettatore interessato all’evolversi degli avvenimenti. Oggi l’unica cosa certa, in attesa che si concludano i campionati, è che al momento sono undici le formazioni, oltre ai gialli, certe di partecipare al torneo cadetto della prossima stagione, ovvero Cesena, Palermo, Bari, Sudtirol, Carrarese, Reggiana, Mantova, Avellino, Entella, Padova e Monza. Per definire il resto del roster, attendere fine mese e soprattutto (forse) un’altra lunga estate calda.