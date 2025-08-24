Sersanti, presente e futuro

Surprise. A fianco di mister Sottil nella conferenza stampa pre partita si siede Alessandro Sersanti, l’ultimo arrivo nel sinora buonissimo mercato orchestrato da Andrea Catellani. Arrivato da poche ore (ma per ammissione di Sottil "era sul nostro taccuino sin dall’inizio"), il centrocampista grossetano racconta il suo arrivo. "Mi ha convinto la voglia con cui il Modena di ha cercato. Ho trovato un bel gruppo, una squadra forte e sono certo che faremo un buon campionato. Ora sono arrivato da poco, ho fatto un solo allenamento con i nuovi compagni, ma sono pronto". Sersanti poi illustra le sue caratteristiche di centrocampista un po’ tuttofare. "Beh, io nasco come mezzala, ma ho giocato anche davanti alla difesa, ho fatto anche il trequartista e in caso di bisogno anche il braccetto. Diciamo che sono sempre pronto ad adattarmi alle richieste del mister e mi metto a disposizione".

Come tutti i giocatori che arrivano verso la fine di agosto, anche Sersanti pagherà un minimo di ritardo di condizione: "Il ritiro l’ho saltato, ma mi sono sempre allenato con costanza, tutto sommato fisicamente mi sento bene". Inevitabile rimembrare il suo recentissimo passato oltre Secchia con la maglia della Reggiana: "Io sono un professionista, magari a Reggio saranno un po’ dispiaciuti e posso capirlo, ma ora sono un giocatore del Modena e darò tutto per questa maglia". La carriera del centrocampista è stata sempre caratterizzata da ‘step’ a salire, dalla Juve Next Gen passando per la Serie B con Lecco prima e Reggiana poi, fino ad un Modena che non può nascondere ambizioni: "Vero. Tra l’altro questo è il primo anno che non sono in prestito ma di proprietà, e per me sarà uno stimolo maggiore per fare bene qui da voi". Per la cronaca, Sersanti ha scelto la maglia numero 5, la stessa che aveva l’anno scorso alla Reggiana, lasciata libera da Battistella dopo la sua partenza per Castellammare di Stabia.

a.b.