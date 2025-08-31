Sottil chiama il tifo del Braglia: "Lo stadio sia la nostra fortezza"

Dopo il successo di Marassi nella giornata di esordio, stasera è già tempo di misurarsi con l’esordio stagionale al Braglia. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Andrea Sottil appare rispettoso dell’avversario ma allo stesso tempo consapevole del valore dei suoi ragazzi e di una rosa, a due giorni dalla conclusione del marcato, praticamente quasi definitiva. "L’avere la squadra già completa è per noi un valore aggiunto, grazie alla proprietà e al direttore Catellani. Insieme a lui, con idee molto chiare, abbiamo costruito il gruppo già prima del ritiro e questo mi ha consentito di lavorare sin da subito sia dal punto di vista fisico che da quello tattico". Arriva al Braglia l’Avellino: "Intanto vi dico subito che la partita con la Samp appartiene già al passato e non ci serve più. Ora ci dobbiamo concentrare sull’Avellino, una squadra che viene da un campionato vinto, un avversario da rispettare. Hanno principi consolidati, un allenatore confermato, ma per noi sarà battaglia per cento minuti. Hanno delle assenze? Non mi interessa, chi va in campo dà sempre il 110% a prescindere, e quindi troveremo gente agguerrita. I miei ragazzi sono pronti a sudare la maglia non una ma dieci volte, e soprattutto si devono sentire tutti potenziali titolari e tutti utili alla causa, l’ho dimostrato e lo dimostrerò. In più il gruppo è molto affiatato e questo è un altro aspetto che potrà fare la differenza".

Lo stadio si preannuncia bello pieno: "Deve diventare la nostra fortezza, un concetto che percepisco anche quando sono in città. Voglio fare un appello ai nostri tifosi: il nostro è un campionato bello, ma lungo e impegnativo, e troveremo avversari molto attrezzati e competitivi. Ma noi abbiamo la nostra gente come valore aggiunto, e dobbiamo fonderci con loro in un unico blocco, noi in campo e loro sugli spalti con l’elmetto in testa. Noi dobbiamo vivere nel presente, e la mentalità vincente che stiamo allenando dal primo giorno è e deve diventare uno stile di vita, giocando sempre per vincere senza mai dimenticare l’umiltà. Mi aspetto una partita da Modena, concreta, solida e pratica". Le punte nelle prime uscite ufficiali hanno fatto tanto lavoro, soprattutto per fare salire la squadra, ma non hanno ancora segnato: "Io non è che spero che comincino a buttarla dentro: io ne sono convinto, perché ho una batteria di attaccanti forti. Allo stesso tempo non si deve nemmeno cominciare a parlare di sindrome del gol per le punte. Sotto questo punto di vista sono molto sereno". Inevitabile la domanda su Caso al centro di voci di mercato: "È un giocatore del Modena, ha avuto dei problemi fisici e al momento è un po’ in ritardo. Finalmente sta finendo il mercato, se negli ultimi giorni poi può succedere di tutto, sapete bene tutti come funziona".