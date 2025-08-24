Sottil, ci siamo "Emozione ma idee chiare"

Ci siamo. Va bene tutto, vanno bene le amichevoli, va bene anche la Coppa Italia, ma l’inizio del campionato è l’ora X per antonomasia, quella che si aspetta per tutta l’estate, e Andrea Sottil non nasconde la curiosità di vedere finalmente i suoi all’opera in Serie B domani sul campo della Samp. "Beh, l’emozione c’è sempre, è come il primo giorno di scuola, anche se ho alle spalle tanti anni di calcio. Anche col Toro si è fatto sul serio, ma il nostro vero percorso comincia adesso. Sono carico e lucido, ci sono tutte le prerogative per arrivare bene a questo esordio". Subito dunque i blucerchiati: "La Samp rimane sempre una grande squadra, con tradizione e un gran pubblico. Saranno in tanti sugli spalti, Marassi è uno stadio che ti sa trascinare. Finalmente avremo i nostri tifosi sugli spalti, i ragazzi già dal riscaldamento vedranno la nostra gente e questo darà loro carica e fiducia. Sono molto contento della squadra che ho a disposizione, il gruppo è straordinario, e in ogni allenamento mi mette in difficoltà sulle scelte, ma è quello che io chiedo. Gli ultimi dubbi sulla formazione li scioglierò all’ultimo, ma allo stesso tempo più ci avviciniamo alla gara più le idee sono chiare, sia su come iniziare che su come gestire gli uomini nei novanta minuti. Il gol? Non è un problema. Abbiamo attaccanti forti e un impianto di gioco che sa fare arrivare palloni importanti alle punte".

Inevitabile la domanda su chi è arruolabile per Marassi e chi no: "Dopo sei settimane di intenso lavoro qualche acciacco c’è, ma gestibile, faremo il solito breefing di fine settimana per valutare. Caso? Fa parte di quei giocatori che non hanno fatto una settimana in continuità". Il destino ha messo difronte a Sottil il suo passato, recente o meno, con Torino e Sampdoria: "Del Toro ho già parlato, è una parte fantastica della mia giovinezza. La Sampdoria è stata un’esperienza dalla quale ho comunque imparato, una tappa importante nella mia carriera di allenatore, io anche a Genova ho dato il massimo. Ma quello che conta per me è solo il presente, e questo mi dice che sono orgogliosamente l’allenatore del Modena". Ma cosa chiede Sottil alla squadra per Marassi? "Chiederò la solita identità, umiltà e leggerezza mentale, ma nella consapevolezza delle nostre capacità". Il Modena ha vinto a Genova solo nel 1946, e quando è successo alla fine i gialli hanno raggiunto il miglior risultato della sua storia. Hai visto mai? "Io non sono appassionato di cabale e di numeri, e comunque non c’è da parte mia un senso di rivincita nei confronti dei blucerchiati".