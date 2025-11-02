Sottil "Derby? Dispiaciuti ma sereni"

A nuttata, direbbe il grande Eduardo De Filippo, è passata. Il derby è alle spalle, sia pur con strascichi di comprensibile amarezza, ma è comunque il passato. E il passato non si cambia. Si può invece costruire il presente, e questo si chiama Juve Stabia, la partita che dovrà sancire la ripartenza dei canarini (agganciati ieri momentaneamente al primo posto dal Frosinone vittorioso 2-0 a Carrara). Andrea Sottil non ama parlare delle gare già in archivio, ma nella consueta conferenza stampa pre gara il tecnico gialloblù fa un’eccezione: "Era una gara particolare e ci torno sopra. A tutti è dispiaciuto, anche se una sconfitta su dieci partite è la normalità assoluta in un campionato. Il Sassuolo l’anno scorso ne ha perse sei di partite. Ripeto, ci è comunque dispiaciuto, per noi e per i tifosi che erano accorsi in tanti a sostenerci. Abbiamo rivisto la partita, l’abbiamo analizzata, come facciamo anche per le gare che si vincono, perchè c’è sempre qualcosa che puoi fare meglio. La squadra ha fatto la partita di sempre, subendo praticamente solo il gol. Le occasioni le abbiamo avute e siamo arrivati tante volte in area. La squadra è serena, la sconfitta è sepolta e siamo pronti per la Juve Stabia".

In una gara in cui l’avversario si chiude come la Reggiana dopo il vantaggio, con una situazione tattica che potrebbe ricapitare, potrebbe essere una soluzione l’utilizzo di Beppe Caso, sinora mai entrato in campo: "Come lui abbiamo tanti giocatori che sono in grado di scardinare il blocco basso degli avversari...". Al Braglia arriverà una Juve Stabia certo più riposata, visto che ha saltato il turno infrasettimanale per le note questioni extracalcistiche: "Io non entro sugli aspetti che non c’entrano col calcio giocato, non è il mio ruolo e non mi interessano. Però, è un dato oggettivo, che tutti hanno giocato e loro no, e questa è una cosa che non è normale. Detto questo, accettiamo e facciamo quello che ci dicono di fare. Parlando degli avversari, è una squadra che a parte qualche elemento ha mantenuto l’ossatura dello scorso anno, quando ha raggiunto la semifinale playoff. Sono avversari di tutto rispetto, hanno perso sinora una sola partita, e quindi bisogna rispettarla con grande umiltà. Poi ci siamo noi, giochiamo nel nostro fortino, siamo vogliosi di scendere in campo. I ragazzi scalpitano per giocare".

Il mister canarino poi ci tiene a precisare un concetto di natura generale: "Nessuno ci ha chiesto di vincere il campionato direttamente. Ci sono squadre come Monza, Palermo, Venezia ed Empoli che invece sono accreditate per poterlo fare. Non è una scusa ma è un dato oggettivo. Però sappiamo benissimo dove siamo, che qualità abbiamo e siamo consci del nostro potenziale gara dopo gara, anzi allenamento dopo allenamento. La strada è giusta e i ragazzi lo sanno". Non ci sarà Gerli: "Apro una parentesi sulle scelte. Nel calcio di oggi si fanno più di dieci chilometri a partita, e il mio staff ed io dobbiamo gestire al meglio ventisette calciatori, e per tutto l’anno. Gerli? Per fortuna che a Reggio non l’ho fatto giocare dall’inizio, potevamo rischiare di perderlo per molto tempo. Abbiamo soluzioni alternative, vedremo che soluzioni adottare".