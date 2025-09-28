Sottil, il Pescara antipasto del tris: "Vivere il presente, loro rigenerati"

Tre partite in sette giorni, ma Andrea Sottil non cambia la sua mentalità, ovvero un viaggio che prevede il pensiero su un match alla volta. "Per me la gara più importante è quella col Pescara – saranno oltre 10mila le presenze al ’Braglia’ –, agli altri due impegni penseremo poi. Giochiamo contro una squadra che si è rigenerata, in palla, con un ottimo allenatore e che ha nelle sue file giocatori insidiosi e importanti per la categoria, e che naturalmente noi rispettiamo. Abbiamo preparato la partita molto bene come sempre, siamo molto concentrati e per noi la cosa fondamentale è vivere il presente e pensare soltanto a come mettere in difficoltà il Pescara".

Con questa premessa, come sempre non è facile carpire al mister se ci sarà qualche cambiamento di formazione, soprattutto nel settore offensivo, magari pensando alle caratteristiche dell’avversario: "Per me quello che conta è la mia squadra, anche se ovviamente preparo la settimana sapendo chi andrò ad incontrare. Quello che mi interessa è lavorare sui nostri principi, sul migliorare il singolo, su un mio metodo. Poi c’è ovviamente la strategia della partita. L’attacco? Ho solo giocatori forti che meriterebbero tutti di giocare. Come sempre la mattina della partita farò le mie ultime considerazioni, cercando di schierare la formazione che ritengo più idonea. Poi c’è una partita che si gioca in corsa che è altrettanto importante, ci sono cinque cambi, e in panchina, ripeto, ho a disposizione solo potenziali altri titolari". Risultati sinora eccellenti, così come la condizione mentale e soprattutto fisica. "La preparazione fisica è frutto di un metodo che con i miei collaboratori si porta avanti da tanti anni, che deve essere compatibile con i giocatori che andiamo ad allenare. Quest’anno siamo avvantaggiati perchè la squadra è stata costruita ad immagine e somiglianza mia e del mio modo di lavorare, con caratteristiche di passo, motricità e fisicità adatte al mio modulo, per essere sempre intensi per cento minuti, soprattutto negli ultimi venti minuti, ovvero il periodo in cui, lo dicono le statistiche, si decidono le partite". Sottil poi parla dell’importanza del Braglia per i suoi giocatori: "Torniamo a giocare nella nostra fortezza, dove i ragazzi della curva, oserei dire, devono essere delle furie gialle; e noi dentro al campo saremo canarini con l’elmetto".

In un calcio che tatticamente si è dedicato alle famose costruzioni dal basso, Sottil è tra quelli che hanno anche idee diverse: "Ho sempre avuto la mia concezione del calcio. Bisogna sempre stare al passo con i tempi e con un calcio che cambia. Io lo faccio però mantenendo saldi i miei principi, ovvero che il portiere deve parare, il difensore marcare e l’attaccante fare gol. E poi costruire dal basso vuol dire tutto o niente: per me c’è una costruzione organizzata anche con un lancio lungo in una squadra che sa riconoscere le superiorità giocando palloni in sicurezza, con concetti codificati e molto pratici".