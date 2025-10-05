Sottil "Inutile fare voli troppo alti"

Nel primo pomeriggio di ieri consueta conferenza stampa di Sottil, aperta dallo stesso tecnico con una premessa dedicata ad un plauso su tutte le componenti che stanno funzionando, dalla squadra, ai tifosi e alla stampa, ma allo stesso tempo a una sottovalutazione, da parte di qualcuno, del pari di mercoledì a Carrara, invitando un po’ tutti a vivere il presente e pensando partita per partita, com’è d’altronde la sua filosofia, sottolineando come "la squadra non sta sbagliando una sola partita e un solo allenamento a livello di atteggiamento, e fare adesso voli troppo alti può fare male. Ora dobbiamo pensare solo all’Entella con grande umiltà e altrettanto rispetto, perchè è la gara del nostro presente e quindi la più importante, e saranno per noi, ancora una volta, cento minuti di battaglia". Una squadra, quella ligure, che come detto gode della considerazione del tecnico canarino: "Ha fisicità, una forte identità e ottimi calciatori. Come sempre dobbiamo preparare bene la partita, limitando le loro fonti di gioco e cercando di essere efficaci nella fase difensiva. Dobbiamo continuare a fare le nostre cose, quelle che alleniamo dal 13 luglio, col nostro metodo e soprattutto avere grande intensità". La gara con l’Entella sarà la terza in una settimana e ha dunque richiesto una certa gestione delle energie: "Arriviamo con giornate che sono state più di recupero che di lavoro differenziato. C’è chi ha fatto sedute specifiche, chi invece ha lavorato in maniera più attiva. Ma il gruppo è tutto tirato a lucido, e comunque i cambiamenti fatti a Carrara mi hanno dato la possibilità di far rifiatare quelli che hanno sempre tirato sin dall’inizio. Sarà una gara... sporca? Ce ne sono da sempre e in tutte le categorie. Il segreto è avere una squadra matura che sa riconoscere quale atteggiamento assumere durante una partita".

Dopo l’Entella una sosta: "A me piace la continuità, perchè giocare ti dà sempre quel ritmo gara. Per quanto tu gli allenamenti li faccia intensi, la partita è la partita. Anche se allo stesso tempo poi serve per resettare un pochino e magari mettere a posto qualche situazione tattica". Si passa a domandare al mister sulla situazione di Caso e Strizzolo: "Caso sta recuperando la condizione, ha avuto un periodo molto altalenante a livello fisico, è un giocatore che fa dell’accelerazione e del dribbling le sue peculiarità, per quelli che sono i nostri parametri sta lavorando per recuperare la forma ottimale, lo stiamo aspettando perchè è un giocatore per noi estremamente importante. Strizzolo ha avuto qualche problemino anche lui, ma penso che già dalla prossima settimana sarà a disposizione". Il mister poi esprime la sua soddisfazione per la conmvocazione di Dellavalle in Under 21 azzurra: "Fa piacere per lui e anche per tutto il gruppo, tra l’altro entra in un gruppo che ha valori importanti, guidato da un allenatore come Silvio Baldini".