Sottil "Qui tutti potenziali titolari"

Altri cento minuti di battaglia. Andrea Sottil, alla vigilia del match con il Bari, non rinnega la sua filosofia e, pur nel rispettare l’avversario di turno, si sofferma ancora una volta sul fatto che il Braglia debba essere sempre e comunque un fortino. Il tecnico canarino, nella conferenza stampa della vigilia del match con il Bari del suo ex compagno di squadra (ai tempi del Catania) Caserta, nel tono delle parole e nell’espressione del viso dimostra la tranquillità di chi è consapevole delle doti del suo gruppo.

"In settimana abbiamo lavorato bene, la sosta è arrivata al momento giusto perchè ha chiuso un mini ciclo di gara, ha chiuso il mercato e ha definito la rosa al cento per cento. Abbiamo potuto lavorare molto sull’aspetto tecnico tattico e siamo contenti. Arriviamo alla gara col Bari in buone condizioni generali. La ripresa arriva contro una squadra molto competitiva, ma ci siamo allenati per essere pronti. Affrontiamo l’avversario con rispetto e con umiltà, ma la mentalità vincente per noi deve essere uno stile di vita".

Il mercato è finito, Caso è rimasto e Strizzolo reintegrato in rosa. "Io non ho mai avuto preclusioni per nessuno. Ho soltanto aspettato le ultime scelte. Caso è un giocatore importante, l’ho sempre detto e del fatto che sia rimasto siamo contenti. Strizzolo è un giocatore del Modena che per vari motivi non ha trovato sistemazione ed è stato reintegrato. È un bravissimo ragazzo, che conosce vene la categoria e si mette a disposizione. Detto questo non vedo nessun tipo di problema, io ho sempre cercato di dare un metodo, di dare linee tecnico tattiche, e sono tutti a disposizione, ovviamente ognuno con le sue caratteristiche. Questo mi dà la possibilità di variare e di interpretare il sistema di gioco in modi diversi, e questo è un valore aggiunto".

Si va sullo specifico, ossia se due elementi come Zanimacchia e Sersanti, il leggero ritardo sugli altri a inizio campionato, dopo la sosta possano trovare contro il Bari una casacca da titolare: "Sto facendo valutazioni, ma le idee sono chiare – assicura Sottil –. Lo ripeto, i ragazzi sono tutti potenziali titolari, e quindi anche Zanimacchia e Sersanti. Dovevano completare un percorso e lo hanno fatto molto bene, quindi sono a disposizione. I ragazzi comunque spesso mi mettono in difficoltà nelle scelte, questa settimana ancora di più, ma questo va bene. La continuità è un aspetto importante, così come continuare su delle certezze, ma è anche giusto fare valutazioni e varianti guardando l’avversario che vai ad affrontare".

Martedì scorso al temine del galoppo in famiglia Sottil ha sottoposto Mendes e Gliozzi a un lavoro supplementare, forse un segnale che possono coesistere in attacco sin dall’inizio gara: "Abbiamo fatto un certo tipo di lavoro sulla presa di posizione e sui movimenti, e certamente possono giocare insieme, si completano perchè entrambi possono fare sia la prima che la seconda punta. Pedro ha lavorato bene, ha avuto questa botta che gli ha fatto passare qualche settimana di defaillance, ma adesso è tornato ai suoi livelli. Anche sulle scelte dell’attacco ho dei grattacapi che mi porterò sino alla mattina del match. Sersanti per Gerli? No, lui è una mezzala e quando l’ho inserito per Fabio ho spostato Santoro a fare il play, ruolo che può fare così come Magnino. Abbiamo una grande duttilità in mezzo al campo".