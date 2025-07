Sottil sta preparando un Modena alla friulana

Quante somiglianze con la sua Udinese, anno 2022-23, dodicesima al termine di quel campionato di Serie A. Similitudini di natura strutturale, in base a ciò che stiamo percependo dalle mosse di mercato del Modena fin qui. E fu sincero profeta Andrea Catellani quando, ancor prima di ufficializzare Sottil, parlò di una futura rosa predisposta a prerogative quali la solidità, l’attenzione e quel pizzico di fisicità che in Serie B può fare la differenza, sacrificando in parte il ’giochismo’.

Dicevamo dell’Udinese di Sottil. Difesa a tre a dir poco arcigna con Becao, Bijol e Perez, esterni di un calibro superiore come Pereyra e Udogie (quest’ultimo oggi campione dell’Europa League con il Tottenham e nazionale italiano), diga di centrocampo con gente come Lovric, Walace e Makengo (senza dimenticare Samardzic), e davanti l’imprevedibilità di Deulofeu e una torre come Beto. Questi uomini, così schierati, fermarono persino l’Inter di Simone Inzaghi poi finalista di Champions, ne rifilarono quattro alla Roma, bloccarono Lazio e Atalanta e spaventarono il Napoli campione d’Italia. Certo, quella ormai è storia. Ma per qualche gara i bianconeri seppero flirtare con il quarto posto, poi lasciato alle big con il passare del tempo.

Nella sua fase embrionale, il Modena di Sottil ha tratti simili, nelle caratteristiche dei giocatori scelti ed individuati. Si prenda ad esempio Adorni, prossimo alla firma, espertissimo della categoria e della difesa a tre. Si prendano ad esempio Massolin, Nador e Nieling (a proposito di quest’ultimo: oggi sarà il giorno dell’ufficialità), giocatori di gamba, alti, fisici. Anche se a Massolin bisognerà fare molta attenzione perché al fisico unisce tanta, buonissima, tecnica palla al piede. All’appello mancano ora i due esterni, obiettivi di mercato assoluti per migliorare un reparto da tempo tallone d’Achille. Per quanto riguarda gli addii, i prossimi saranno giorni caldi per la cessione di Riccardo Gagno per il quale il Vicenza ha messo la freccia sul Benevento, il portiere appare vicino ai saluti, dopo l’arrivo dell’ex Parma e Spezia Chichizola.

Store. Dovrebbe essere pronto intorno alla metà del mese il nuovo official store che la famiglia Rivetti ha scelto in via Taglio, in pieno centro storico. Tant’è che il negozio di viale Monte Kosica da lunedì sarà chiuso per concentrarsi sul nuovo corso al via nei giorni successivi.