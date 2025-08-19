Torino-Modena 1-0, le pagelle della Coppa Italia: nessuna insufficienza per i canarini

Modena, 19 agosto 2025 – Ecco le pagelle di Torino-Modena di Coppa Italia, finita 1-0 per i granata nei 32esimi della competizione.

CHICHIZOLA 6 Spettatore non pagante per tutto il primo tempo, alla prima occasione in cui è chiamato in causa non è impeccabile sul tiro di lkhan e consente il tap in decisivo di Vlasic, Si riscatta nel finale su Simeone.

TONOLI 6 Partita diligente, nella quale non soffre più di tanto la salita di categoria, anche considerando che giocava contro una squadra di serie A.

ADORNI 6,5 Gran senso della posizione al centro della difesa, non va mai in difficoltà. Va vicino al gol in mischia a inizio partita, bravo Israel.

NIELING 6 Gioca senza timore, prova anche la conclusione da lontano, dimostra di avere personalità e matgine di miglioramento.

BEYUKU 6 Finchè regge la condizione la sua gara è davvero non male, col passare dei minuti la stanchezza gli fa commettere qualche errore. Ma ha solo vent'anni, non dimentichiamolo.

SANTORO 6,5 Gran bel primo tempo, nel quale impegna un paio di volte Israel e in generale la solita buona gara a centrocampo. Nella ripresa anche lui paga il gran correre.

GERLI 6,5 Va vicinissimo al gol nel primo tempo con un tiro a giro che colpisce la traversa. Gioca più arretrato rispetto alla scorsa stagione, manca ancora un pizzico di brillantezza. (34' st Massolin sv Recupera un bel pallone che non viene sfruttato in ripartenza).

PYYTHIA 6 Calcia bene i palloni da fermo ed è già un buon punto di partenza. Nell'azione del gol decisivo viene saltato in velocità di Ilkhan. (22' st Magnino 6,5 Una ventina di minuti in cui mette in mostra le sue qualità di lottatore ridando anche equilibrio al centrocampo).

ZAMPANO 6,5 Gioca un buon match a tutta fascia, confermando le sue caratteristiche sia in copertura che in spinta. (28' st Zanimacchia sv Ancora in leggero ritardo di condizione, non trova molti palloni da giocare).

DEFREL 6 Va a cercare spesso palloni a centrocampo, e dimostra che la condizione fisica è migliore rispetto a un anno fa. Con un tocco maligno su un corner per poco non beffa Israel. (22' st Di Mariano 6 Vale il discorso fatto per Zanimacchia, manca ancora qualcosa per raggiungere la miglior condizione).

GLIOZZI 6,5 Corre, difende un sacco di palloni spalle alla porta e trova sponde interessanti, Ma non riesce ad essere pericoloso. (22' st Mendes 6 Sufficienza di stima per Pedro, che non era nelle migliori condizioni e allo stesso tempo è poco supportato nelle azioni offensive).