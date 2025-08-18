Un anno fa. Colpo sfiorato a Napoli. A una traversa dal mito

Da quando è tornato quattro anni fa nel calcio dei grandi con la promozione in Serie B, quella di stasera sarà la quarta apparizione del Modena in Coppa Italia. L’avventura più lunga è stata quella della stagione 2022/23, con al timone Attilio Tesser, che coincise con due passaggi del turno. Nel preliminare i canarini, al Braglia, eliminarono prima il Catanzaro per 3-1, con reti di Silvestri, Diaw e Magnino, poi sempre sotto la Ghirlandina (ci fu una inversione di campo per l’indisponibilità del Mapei) il Sassuolo per 3-2, con doppietta di Mosti e rete di Falcinelli. L’avventura si sarebbe fermata solo al turno successivo a Cremona, quando i gialli, in dieci dopo una ventina di minuti per l’espulsione di Magnino, recuperarono due reti nel finale dei tempi regolamentari con una doppietta di Diaw, per poi arrendersi nei supplementari con il punteggio di 4-2 per i grigiorossi.

Nelle ultime due edizioni. in entrambi i casi, solo una gara di Coppa per i gialli, e tutte lontano dal Braglia. Nel 2023 il Modena uscì per mano del Genoa, che vinse a Marassi per 4-3 al termine di una gara rocambolesca, con reti gialloblù di Manconi, Tremolada e Gargiulo. L’ultima apparizione è storia recente. Un anno fa il Modena, con Bisoli in panchina, impose lo 0 -0 al Napoli allo stadio Maradona al termine dei regolamentari, dopo essere andato molto più vicina alla qualificazione dei partenopei, vedi clamorosa traversa di Palumbo. Gli azzurri di Conte poi ebbero la meglio soltanto ai calci di rigore.

Per la cronaca, il miglior risultato in Coppa Italia del Modena in tempi recenti è il quarto turno (sedicesimi di finale) raggiunto undici anni fa dalla squadra guidata da Walter Novellino, uscita a Cagliari ai rigori dopo essere stata raggiunta al 120’ in un pirotecnico 4-4.

Alessandro Bedoni