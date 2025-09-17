Verso il match di sabato a Mantova senza tifosi al seguito. Allo Zelocchi Gliozzi con Di Mariano. Dellavalle, recupero completato

C’è la solita, ormai consolidata, curiosità intorno al Modena di Sottil che apre le porte dello Zelocchi ad inizio settimana. Curiosità e passione, perché l’avvio di campionato non solo lascia buoni propositi per il futuro ma offre una fiducia non banale nei cuori di chi sostiene da fuori i canarini ed è questo il dettaglio più importante.

Canarini in campo per un’ora e mezza circa, nel programma di giornata una serie di partitelle a campo ridotto (con il gruppo diviso in due) e una partita a campo leggermente più largo, da area ad area. Il tecnico ha mischiato le carte, difficile ipotizzare sin da ora quali potranno essere le sue scelte sabato al ’Martelli’. Con la casacca bianca, Gliozzi e Di Mariano a comporre nuovamente la coppia d’attacco, in quella squadra Gerli, Santoro e Sersanti componevano il centrocampo. A pieno regime, già dalla scorsa settimana, Dellavalle completamente recuperato. Le possibilità si sprecano, dunque.

Il Modena sta bene e ha soluzioni, compresa quella di un Pedro Mendes rilanciato dal gol al Bari, schierato in tandem con Defrel in partitella. Differenziato per Massolin (il quale ha poi partecipato alla fase finale dell’allenamento), Ponsi, Pergreffi e per Caso. Quest’ultimo è tornato a disposizione sabato al ’Braglia’, forse ancora un pelo indietro con la preparazione ma dovrà provare a giocarsi le occasioni da qui al prossimo futuro. Le stesse che ha saputo, invece, cogliere al massimo Tonoli, decisamente il più sorprendente di questo avvio di campionato e tra i più apprezzati anche allo Zelocchi insieme a Zampano e Zanimacchia, entrambi pronti alla titolarità anche a Mantova. Dove, come noto, non ci saranno i tifosi canarini residenti a Modena e provincia dopo le disposizioni della prefettura mantovana e dopo i fatti dello scorso Modena-Mantova. Come a Torino, dunque, per la formazione di Sottil un’altra prova senza il suo pubblico in una partita che si preannuncia sentita e insidiosa. I biancorossi di Possanzini sono reduci dal ko di Chiavari con l’Entella, l’ambiente sarà piuttosto caldo come lo è solitamente per questo appuntamento della stagione.

L’occasione per i canarini è quella di allungare ulteriormente in classifica e mettere fieno in cascina a settembre vuol dire prepararsi a qualcosa di molto interessante in inverno. Presto per parlarne, ma ne vedremo delle belle senza alcun dubbio con queste ottime premesse iniziali.

Alessandro Troncone