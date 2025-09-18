Verso la gara di sabato alle 19.30. Per il Modena è tabù Mantova . Ultima vittoria cinquantasei anni fa

Domenica 11 maggio 1969. Una data che è scomoda, nonostante ricordi un successo del Modena in trasferta. Scomoda, perchè è da allora che i canarini aspettano di violare di nuovo lo stadio Martelli di Mantova, che da cinquantasei anni è un autentico tabù per i canarini.

In quella domenica di tarda primavera di fine anni Sessanta il Modena trovò un successo prezioso, ribaltando il vantaggio virgiliano di Rosito con le reti di Iseppi e dell’argentino Rubens Merighi (in foto da collezione Barbati), o Merighi primo, come si usava dire allora nei casi di omonimia calcistica. Per la cronaca, Merighi secondo era l’attaccante Gianni Merighi, modenese doc. Furono due punti fondamentali, calcolando che la squadra, al termine di un campionato con ben tre tecnici in panchina (l’ultimo fu Cavazzuti con la supervisione tecnica di Remondini), ottenne la salvezza all’ultima giornata.

In quel Mantova giocava tra l’altro un certo... Alberto Spelta, che due anni dopo approdò in canarino lasciando, sia pur in una sola stagione, un segno indelebile nella storia del Modena, vincendo la classifica cannonieri della serie cadetta. Ma questa è un’altra storia. Gli almanacchi, che riportano freddamente i risultati e le classifiche, ma che alla fine sono gli unici dati che contano, ci raccontano che da quel giorno di oltre mezzo secolo fa i canarini sono scesi sul campo che sorge accanto al celeberrimo Palazzo Te in altre sedici occasioni, nove in serie B (compresa la semifinale playoff del 2006) e sette in C, raccogliendo dieci pareggi (tra i quali lo 0 a 0 del novembre 2020 nella cornice fredda e spettrale di uno stadio vuoto per le restrizioni Covid) e sei sconfitte.

E dopodomani, alle prime ombre della sera (ricordiamo che si gioca alle 19.30), i canarini di Andrea Sottil perpetueranno il tentativo numero diciassette per infrangere questa tradizione negativa che dura come detto dal 1969. Potrebbe essere un modo per lenire la delusione dei tifosi gialloblù che sarebbero accorsi in gran numero al Martelli, ma ai quali è stata però vietata la trasferta dalle autorità competenti. Se è vero che questo campionato è iniziato sfatando la tradizione negativa di Genova sponda Samp, dove il Modena non vinceva dal 1946, sarebbe davvero il caso di sfatare un altro tabù che dura ormai da troppo tempo.

Alessandro Bedoni