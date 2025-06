Europee in difficoltà al Mondiale per club, Kovac: “I sudamericani più abituati al caldo"

Roma, 21 giugno 2025 – Se in questo Mondiale per club in tanti si aspettavano l'esordio con il botto di tutte le squadre europee, per qualcuna non è andata proprio così. Da un lato ci sono Juventus e Bayern Monaco che hanno iniziato nel migliore dei modi: i bianconeri si sono disfatti dell'Al-Ain con un netto 5-0 firmato Kolo Muani, Conceição e Yildiz, mentre i bavaresi, dopo il 10-0 rifilato all'Auckland City, hanno superato il Boca Juniors 2-1 grazie a Kane e Olise. Dall'altro, invece, ci sono squadre come il Borussia Dortmund, l'Inter e il Porto, che hanno avuto alcune difficoltà nelle gare iniziali. I portoghesi, per esempio, dopo due partite hanno collezionato soltanto un punto dato dal pareggio a reti bianche contro il Palmeiras, mentre contro l'Inter Miami di Messi è arrivata la sconfitta. Anche lo stesso Bayern Monaco, dopo la nettissima vittoria contro l'Auckland, ha decisamente faticato di più contro il Boca Juniors e soltanto la rete di Olise all'84' gli ha permesso di rimanere a punteggio pieno. Una possibile risposta alla partenza a rilento delle squadre europee ha provato a darla Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund. Ai microfoni di RMC Sport, il tecnico croato ha riferito come le squadre sudamericane siano più abituate rispetto a quelle europee a giocare con le temperature roventi di questi giorni in America. Queste sono state le sue parole: “Le squadre europee che sono partite a rilento? Non è una scusa, ma le sudamericane sono più abituate rispetto a quelle europee a giocare con questo caldo. Ci sono 32 gradi all'ombra: è difficile per i tifosi sugli spalti, immaginatevi per chi sta in campo”. Oltre il pareggio alla prima giornata del Borussia Dortmund, infatti, un altro risultato sorprendente è stato il ko del Paris Saint-Germain campione d'Europa contro il Botafogo. I parigini, che sono una delle principali favorite alla vittoria finale del trofeo, dopo il poker rifilato ai danni dell'Atletico Madrid grazie ai gol di Fabian Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee Kang-in, hanno subito una brutta sconfitta contro la squadra di Renato Paiva, che ora si trova in testa a punteggio pieno. Lo stesso luis Enrique ha fatto i complimenti alla squadra brasiliana nel post partita, affermando come, finora, sia la squadra che ha difeso meglio contro il suo PSG e ora può accontentarsi anche di un pareggio contro l'Atletico Madrid per assicurarsi il passaggio del turno.