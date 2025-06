Mondiale per Club 2025, colpaccio Botafogo contro il Psg. I risultati della gruppo A e B

Milano, 20 giugno 2025 - Non mancano le sorprese nel Mondiale per Club. La più clamorosa arriva dal gruppo B, con il Botafogo che batte 1-0 il Paris Saint Germain. A decidere la sfida è la rete al 36' di Igor Jesus. Grazie a questo risultato i brasiliani si portano in testa al girone, con 3 punti di vantaggio sui parigini e sull'Atletico Madrid, che stende i Seattle Sounders per 3-1, grazie alla doppietta di Barrios (11' e 55') e al gol di Witsel (47'). Inutile per le speranze degli americani il sigillo al 50' di Rusnak. Per determinare le due compagini che accederanno alla fase a eliminazione diretta sarà fondamentale l'ultimo turno: la formazione di Simeone affronterà il Botafogo, mentre il Psg sfiderà la compagine di Seattle.

Paris Saint Germain - Botafogo 0-1

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo (55' Nuno Mendes), Pacho, Lucas Hernandez; Mayulu (55' Fabian Ruiz), Vitinha, Zaire-Emery (55' Joao Neves); Doué (79' Lee Kang In), Ramos (55' Barcola), Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Botafogo (4-3-3): John Victor; Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza, Alex Telles (68' Cuiabano); Marlon Freitas, Allan (86' Newton), Gregore; Artur (77' Montoro), Igor Jesus, Savarino (68' Rodriguez). All. Paiva.

Marcatore: 36' Igor Jesus (B).

Note: ammoniti Gregore e Cuiabano (B).

Seattle Sounders - Atletico Madrid 1-3

Seattle Sounders (4-2-3-1): Stefan Frei; Kalani Kossa(79' Minoungou), Jackson Ragen, Bell, Backer-Whiting; Roldan, Vargas; De La Vega (60' Kent), Rusnak (79' Joao Paulo), Rothrock (66' Roldan); Musovski (60' Ferreira). All. Schmetzer.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez (46' Witsel), Galan; De Paul (66' Gallagher), Koke (70' Correa), Barrios, Giuliano; Sorloth (66' Griezmann), Julian AlvareZ (83' Molina). All. Simeone.

Marcatori: 11' e 55' Barrios (A), 50' Rusnak (S), 47' Witsel (A).

Note: ammoniti De Paul e Gallagher (A), Rotrhrock (S).

La situazione nel gruppo A

Più delineata la situazione nel gruppo A, dove Inter Miami e Palmeiras comandano la graduatoria con 4 punti dopo la seconda giornata. Gli statunitensi hanno ragione per 2-1 del Porto, che si illude all'8' con il rigore di Samu Aghehowa, per poi subire la rimonta siglata fra il 47' e il 54' da Segovia e Messi, quest'ultimo a segno su punizione. I brasiliani invece superano l'ostacolo Al Ahly, imponendosi per 2-0, dopo che il match era stato sospeso per 40 minuti per allerta meteo dopo circa un'ora di gioco. I carioca sbloccano il punteggio al 49' grazie all'autorete di Abou Ali. Ci pensa poi Flaco Lopez al 57' a chiudere ogni discorso.

Inter Miami - Porto 2-1

Inter Miami (4-4-2): Ustari; Weigandt (63' Aviles), Fray (79' Picault), Falcon, Allen; Allende (79' Jordi Alba), Cremaschi, Busquets, Segovia (71' Redondo Solari); Messi, Suarez. All. Mascherano. Porto (3-4-3): Claudio Ramos; Fernandes (59' Borges), Pedro, Marcano (87' Gul); Joao Mario, Varela (74' William Gomes), Veiga (59' Eustaquio), Moura (87' Otavio); Vieira, Samu Aghehowa, Mora. All. Anselmi.

Marcatori: 8' rig. Samu Aghehowa (P), 47' Segovia (IM), 54' Messi (IM).

Palmeiras - Al Ahly 2-0

Palmeiras (3-4-3): Weverton; Giay, Gomez, Murilo; Torres (76' Paulinho), Rios, Moreno (67' Martinez), Piquerez; Estevao (76' Vanderlan), Vitor Roque (46' Flaco Lopez), Raphael Veiga (46' Mauricio). All. Abel Ferreira.

Al Ahly (4-3-3): El Shenawy; Hany, Yasser Ibrahim, Dari (62' Mohamed), Attiyat Allah (87' El Shahat); Ben Romdhane, Fathy (62' Afsha), Ateya; Zizo, Abou Ali (62' Gradisar), Trezeguet (62' Bencharki). All. Riveiro.

Note: ammoniti Raphael Veiga (P), Fatih (A), Giay (P), Attiyat Allah (A), Ateya (A), Rios (P).

Marcatori: 49' aut. Abou Ali, 59' Flaco Lopez.

Leggi anche: Mbappé ricoverato a Miami: gastroenterite acuta. Infuria la polemica sul caldo al Mondiale per club