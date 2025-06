Mondiale per Club 2025, il Monterrey blocca il River. Dortmund e Fluminense di rimonta

Milano, 22 giugno 2025 - Il River Plate non va oltre lo 0-0 con il Monterrey, che ottiene così il secondo pareggio dopo quello inaugurale con l'Inter. La situazione nel gruppo E del Mondiale per Club è quantomai in bilico, con gli argentini e i nerazzurri in testa con 4 punti, seguiti dai messicani a -2. Decisiva ovviamente sarà l'ultima giornata, che vedrà lo scontro diretto fra la compagine guidata da Chivu e quella allenata da Gallardo, mentre il Monterrey sfiderà i giapponesi dell'Urawa Reds, già eliminati dalla corsa agli ottavi di finale.

River Plate - Monterrey 0-0

River Plate (4-3-3): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Diaz, Acuña; Galoppo (dal 71' Fernandez), Pérez (dall'84' Martinez), Castaño; Mastantuono (dall'84 Kranevitter), Colidio, Meza (dal 71' Borja). All. Gallardo.

Monterrey (4-2-3-1): Andrada; Medina, Sergio Ramos, Aguirre, Arteaga; Rodriguez (dal 79' Guzman), Deossa; Corona (dal 64' Rojas), Canales (dall'84' Alvarado), Ocampos (dal 64' De la Rosa); Berterame (dal 64' Ambriz). All. Torrent.

Arbitro: Vincic (Slovenia).

Note: ammoniti Enzo Perez (R), Rodriguez (M), Castano (R), Galoppo (R), Meza (R), Ambriz (M), Aguirre (M), Alvarado (M). Espulso Castano (R).

La situazione nel gruppo F

Nel gruppo F, Borussia Dortmund e Fluminense conquistano la vetta, salendo a quota 4 punti. Ma che fatica per entrambe. I gialloneri hanno la meglio per 4-3 del Mamelodi Sundowns dopo aver rimontato il vantaggio iniziale dei sudafricani siglato da Lucas Ribeiro. I tedeschi volano sul 4-1 grazie alle reti di Nmecha, Guirassy, Bellingham e all'autogol di Mudau, ma devono faticare fino alla fine per ottenere i tre punti. Alla truppa di Cardoso non bastano i sigilli di Rayners e Mothiba per agguantare quello che sarebbe stato un clamoroso pari. Successo in rimonta pure per la Fluminense, che si impone 4-2 ai danni dell'Ulsan. Arias porta avanti i brasiliani, prima dell'uno-due firmato da Lee e Um. Nella ripresa arriva la reazione dei carioca, che ribaltano la situazione con Nonato, Freytes e Keno.

Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund 3-4

Mamelodi Sundowns (4-1-4-1): Williams; Mudau, Cupido, Kekana, Lunga; Mokoena (70' Sales); Lucas Ribeiro (70' Morena), Zwane (86' Lethlaku), Allende, Matthews (70' Adams); Rayners (77' Mothiba). All. Cardoso. Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule (83' Ryerson), Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha (62' Sabitzer), Gross, Bellingham (83' Beier), Svensson; Brandt (62' Chukwuemeka), Guirassy (92' Adeyemi). All. Kovac. Arbitro: Benitez (Paraguay).

Marcatori: 11' Lucas Ribeiro (M), 16' Nmecha (B), 34' Guirassy (B), 45' Bellingham (B), 60' aut. Mudau (M), 62' Rayners (M), 90' Mothiba (M).

Note: ammoniti Chukwuemeka (B), Matthews (M), Beier (B).

Fluminense - Ulsan HD 4-2

Fluminense (4-2-3-1): Fabio; Guga (86' Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Martinelli (59' Nonato), Hercules; Arias, Ganso (46' Everaldo), Serna (59' Keno); Cano (86' Bernal). All. Renato Gaucho

Ulsan (4-1-4-1): Jo; Trojak, Lee, Kim, Kang (63' Choi); Bojanic (85' Lee Chung); Um (74' Lacava), Lee (85' Jung), Ko (86' Heo), Ludwigson; Farias. All. Kim Pan-Gon

Arbitro: Oliver (Inghilterra).

Marcatori: 27' Arias (F), 37' Lee (U), 45+3' Um (U), 66' Nonato (F), 83' Freytes (F), 92' Keno (F).

Note: ammonito Keno.

