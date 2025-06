Mondiale per club 2025, vincono Manchester City e Salisburgo. Inzaghi frena il Real

Milano, 19 giugno 2025 - Manchester City, Juventus e Salisburgo sorridono al debutto, mentre il Real Madrid comincia con un pari l'avventura negli States. Questi i responsi delle gare del Mondiale per club disputate fra la serata di mercoledì 18 e la notte italiana di giovedì 19 giugno. Partiamo dal gruppo G, quello della Vecchia Signora, che rifila un netto 5-0 all'Al-Ain. Vince anche il City, che batte 2-0 i marocchini del Wydad Casablanca. Dopo appena due minuti ci pensa Foden a sbloccare il risultato. Il raddoppio invece porta la firma di Doku, a bersaglio al 42'. Da segnalare l'espulsione all'88' di Lewis, che sarà quindi costretto a saltare il prossimo match.

Manchester City - Wydad Casablanca 2-0

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Lewis, Reis, Aké, O'Reilly; Reijnders; Savinho (92' Nunes), Foden (60' Rodri), Cherki (60' Haaland), Doku (60' Bobb); Marmoush (69' Gundogan). All. Guardiola.

Wydad (4-3-3): Benabid; Moufi, Ferreira, Boutouil, Meijers (75' Moutaraji), Moufid; Amrabat (62' Obeng), Zamraoui (62' Malsa), Moubarik, Lorch (84' Aziz Ki); Mailula (46' Rayhi). All. Benhachem.

Marcatori: 2' Foden, 42' Doku

Note: ammonito Mailula (W). Espulso Lewis (M).

La situazione nel gruppo H

Le sorprese non mancano nella prima giornata del gruppo H. All'esordio sulla panchina dell'Al-Hilal, Simone Inzaghi si toglie la soddisfazione di fermare il Real Madrid. Dopo un ottimo avvio da parte della truppa guidata dall'ex Inter, sono i Blancos a passare in vantaggio con Gonzalo Garcia, che - servito da Vinicius - da posizione ravvicinata sigla l'1-0 al 34'. La reazione dei sauditi è immediata: al 41' il fallo nella propria area di Asencio causa il rigore che viene trasformato da Ruben Neves. Nella ripresa succede poco, ma proprio allo scadere, ecco che gli spagnoli beneficiano di un penalty per un fallo nell'area dell'Al-Hilal da parte Alqahtani su Fran Garcia. Valverde si presenta sul dischetto, ma l'uruguaiano si fa ipnotizzare da Bounou.

Real Madrid - Al-Hilal 1-1

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold (65' Vazquez), Asencio (46' Guler), Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni, Valverde, Bellingham (84' Modric); Vinicius Jr. (80' Munoz), Rodrygo (65' Brahim Diaz), Gonzalo. All. Xabi Alonso.

Al-Hilal (4-2-3-1): Bounou; Cancelo (64' Alyami), Tambakti, Koulibaly, R. Lodi (83' Alharbi); R. Neves, Nasser (76' Kanno); Malcom (64' Alqahtani), Milinkovic-Savic, Salem; M. Leonardo (83' Aljuwayr). All. Inzaghi.

Marcatori: 34' Gonzalo (R), 41' rig. Ruben Neves (A).

Note: ammoniti Vinicius Jr. (R), Neves (A), Alqahtani (A), Alharbi (A).

In vetta al gruppo G ci va il Salisburgo, che supera 2-1 l'ostacolo Pachuca. La prima rete dell'incontro è degli austriaci e lo realizza Gloukh al 42'. Poi la gara viene sospesa per quasi due ore a causa di un forte temporale abbattutosi su Cincinnati. Alla ripresa delle ostilità, ecco il pari dei messicani ad opera di Gonzalez. L'ultima parola è però di Onisiwo, che di testa segna il gol vittoria per la compagine austriaca.

Pachuca - Salisburgo 1-2

Pachuca (4-2-3-1): Moreno; Rodriguez, Bauermann, Pereira, Gonzalez; Montiel (88' Sanchez), Pedraza (55' Kennedy); Palavecino (77' Homenchenko), Kenedy (77' Bautista), Dominguez (88' Hurtado); Rondon. All. Lozano.

Salisburgo (4-4-2): Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig (88' Mellberg); Nene, Bidstrup, Sulzbacher (55' Diabate), Gloukh (79' Daghim); Baidoo (55' Onisiwo), Ratkov (55' Vertessen). All. Letsch.

Marcatori: 42' Gloukh (S), 56' Gonzalez (P), 76' Onisiwo (S)

Note: ammonito Pereira (P).

