Mondiale per Club 2025, agli ottavi sarà Psg contro l’Inter Miami di Messi. Eliminato l'Atletico Madrid

Milano, 24 giugno 2025 – Gol ed emozioni nell'ultima giornata di gare dei gruppi A e B del Mondiale per Club. Agli ottavi di finale sarà scontro fra Paris Saint Germain e l'Inter Miami dell'ex Messi. In programma anche il derby brasiliano fra Botafogo e Palmeiras. Eliminato l'Atletico Madrid per differenza reti. Fuori anche il Porto.

I verdetti del gruppo B

Il Paris Saint Germain chiude la fase a gironi con un successo contro i Seattle Sounders che vale la qualificazione da prima del gruppo B. Ad aprire le danze è Kvaratskhelia al 35'. La rete della sicurezza la firma invece Hakimi al 67'. Vince anche l'Atletico Madrid, ma non basta per strappare il pass per gli ottavi di finale. I Colchoneros riescono a battere il Botafogo per 1-0, grazie al sigillo di Griezmann all'87', e finiscono a 6 punti proprio come i brasiliani e il Psg, ma per differenza reti vengono eliminati. Alla truppa di Simeone sarebbero serviti altri due gol.

Seattle Sounders - Paris Saint Germain 0-2

Seattle Sounders (4-2-3-1): Frei; Roldan, Ragel, Bell (71' Minoungou), Tolo; C. Roldan, Vargas; Kent (57' Kossa-Rienzi), Rusnak (71' Leyva), Rothrock; Ferreira (57' Musovski). All. Schmetzer.

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves (63' Zaire-Emery), Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Mayulu (77' Gonçalo Ramos), Kvaratskhelia (63' Barcola). All. Luis Enrique.

Marcatori: 35' Kvaratskhelia, 67' Hakimi.

Note: ammonito Joao Neves.

Atletico Madrid - Botafogo 1-0

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, LeNormand, Lenglet, Galan; Simeone (59' Correa), De Paul (65' Koke), Barrios (84' Molina), Gallagher (46' Griezmann); Sorloth (84' Lino), Alvarez. All. Simeone.

Botafogo (4-3-3): Victor; Vitinho (74' Ponte), Cunha, Barboza, Telles (65' Cuiabano); Allan (59' Newton), Gregore, Freitas; Artur (74' Rodriguez), Igor Jesus, Jefferson (65' Montoro). All. Paiva

Marcatore: 87' Griezmann.

Note: ammonito Gregore.

I verdetti del gruppo A

Escono fuori due pareggi nelle sfide che chiudono il gruppo A. Il 2-2 fra Inter Miami e Palmeiras qualifica entrambe alla prossima fase (carioca da primi): Allende e Suarez portano gli americani sul doppio vantaggio, prima del recupero dei brasiliani, con Paulinho e Mauricio a segno fra l'80' e l'87'. Succede di tutto in Porto-Al Ahly, che va in archivio sul 4-4. La formazione egiziana passano in vantaggio per quattro volte con uno scatenato Abou Ali, grande protagonista del match con una tripletta, e con Ben Romdhane, ma in ogni circostanza viene ripresa dai lusitani. In gol per la squadra di Anselmi ci vanno Rodrigo Mora, William Gomes, Samu e Pepe, con quest'ultimo a bersaglio all'89'.

Inter Miami - Palmeiras 2-2

Inter Miami (4-4-2): Ustari; Weigandt, Aviles, Falcon, Allen; Allende (77' Picault), Redondo (76' Rodriguez), Busquets, Segovia (66' Jordi Alba); Messi, Suarez (74' Cremaschi). All. Mascherano.

Palmeiras (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha (67' Allan), Gustavo Gomez, Murilo (18' Fuchs), Piquerez; Rios, Lucas Evangelista (67' Vitor Roque); Estevao, Raphael Veiga (46' Mauricio), Torres (55' Paulinho); Flaco Lopez. All. Abel Ferreira.

Marcatori: 16' Allende (I), 65' Suarez (I), 80' Paulinho (P), 87' Mauricio (P).

Note: ammonito Messi.

Porto - Al Ahly 4-4

Porto (3-4-3): Claudio Ramos; Eustaquio, Zé Pedro, Marcano; Joao Mario (62' Fernandes), Varela (46' Goncalo Borges), Fabio Vieira (69' Gabri Veiga), Moura; William Gomes (69' Pepe), Namaso (46' Samu), Rodrigo Mora. All. Anselmi.

Al Ahly (4-4-2): El Shenawy; Hany, Ahmed, Dari, Koka; Zizo, Fathy (35' Dieng), Ben Romdhane (87' Kafasha), El Shahat (59' Kaml); Abou Ali (58' Gradisar), Trezeguet (59' Bencharki). All. Riveiro.

Marcatori: 15' Abou Ali (A), 23' Rodrigo Mora (P), 45+2' rig. Abou Ali (A), 50' William Gomes (P), 52' Abou Ali (A), 53' Samu (P), 64' Ben Romdhane (A), 89' Pepe (P).

Note: ammoniti 26' Hany (A), 54' Ramadan (A), 60' Bencharki (A), 68' Dari (A).