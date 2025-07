Mondiale per Club 2025, sarà sfida Psg-Real Madrid in semifinale

Milano, 6 luglio 2025 - Saranno Paris Saint Germain e Real Madrid ad affrontarsi nella seconda semifinale del Mondiale per Club. I transalpini sconfiggono 2-0 il Bayern Monaco grazie alla rete nella seconda parte della ripresa di Doué e a quella proprio in chiusura di Dembele. L'affermazione dei campioni d'Europa arriva nonostante la doppia inferiorità dovuta alle espulsioni di Pacho ed Hernandez. La formazione allenata da Luis Enrique se la vedrà adesso con il Real Madrid, reduce dal successo per 3-2 ai danni del Borussia Dortmund. I Blancos piazzano un micidiale uno-due fra il 10' e il 20' con i due Garcia: Gonzalo sblocca il punteggio, poi ci pensa Fran a raddoppiare. Nei minuti di recupero del match succede di tutto. Prima Beier accorcia le distanze, poi subito dopo Mbappé cala il tris con una splendida acrobazia. Prima del fischio finale c'è ancora tempo per l'espulsione di Huijsen e il rigore trasformato da Guirassy.

Il tabellino di Psg-Bayern Monaco

Paris Saint Germain - Bayern Monaco 2-0

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (80’ Zaire-Emery); Doué (80’ Hernandez), Barcola (70’ Dembele), Kvaratskhelia (84’ Beraldo). All. Luis Enrique.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic (33’ Boey, 88’ Guerreiro); Kimmich, Pavlovic (80’ Goretzka); Olise, Musiala (46’ Gnabry), Coman (80’ Muller); Kane. All. Kompany.

Arbitro: Taylor.

Marcatori: 78’ Doué, 90+7’ Dembele.

Note: ammoniti Laimer (B), Doué (P). Espulsi Pacho (P), Hernandez (P).

Il tabellino di Real Madrid-Borussia Dortmund

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Rudiger, Tchouameni (84' Asencio), Huijsen; Alexander-Arnold (67' Ceballos), Arda Guler, Bellingham (67' Mbappé), Valverde, Fran Garcia; Gonzalo Garcia (86' Rodrygo), Vinicius (67' Modric). All. Xabi Alonso

Borussia Dortmund (3-4-1-2): Kobel; Sule (46' Couto), Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Gross (46' Nmecha), Svensson; Brandt (63' Brandt [82' Chukwuemeka]); Guirassy, Adeyemi (46' Beier). All. Kovac.

Arbitro: Abatti (Brasile).

Marcatori: 10' Gonzalo Garcia (R), 20' Fran Garcia (R), 93' Beier (B), 94' Mbappé (R), 98' rig. Guirassy (B).

Note: ammoniti Gross (B), Couto (B), Mbappé (R). Espulso Huijsen (R).

Il programma delle semifinali

Fluminense-Chelsea (martedì 8 luglio, ore 21)

Psg-Real Madrid (mercoledì 9 luglio, ore 21)

