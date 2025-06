Mondiale per Club, avanzano Palmeiras e Chelsea. The Blues più forti del maltempo: vincono dopo 2 ore di stop. Il programma delle gare di oggi

Milano, 29 giugno 2025 - Le prime sfide degli ottavi di finale del Mondiale per Club se le aggiudicano Palmeiras e Chelsea, che nei quarti si affronteranno. I brasiliani si impongono nel derby al Lincoln Financial Field di Filadelfia con il Botafogo: servono i supplementari per decidere l'incontro, dopo che i regolamentari si erano chiusi a reti inviolate (e con la squadra di Ferreira più propositiva rispetto agli avversari). Al 100', ecco che Paulinho sblocca il risultato con una grande giocata. Nel corso del secondo tempo supplementare viene espulso Gomez per doppia ammonizione e il Botafogo sfiora il gol nel finale, ma il punteggio non subisce altre variazioni e così è il Palmeiras a staccare il biglietto per i quarti di finale.

Palmeiras - Botafogo 1-0

Palmeiras (4-3-2-1): Weverton; Giay, Gomez, Fuchs, Piquerez; Emiliano Martinez (91' p.t.s. Moreno), Rios, Allan (71' Mayke); Estevao (66' Luighi), Mauricio (85' Torres); Vitor Roque (63' Paulinho, 103' Micael). Allenatore: Ferreira.

Botafogo (4-3-3): John Victor; Vitinho, Cunha (83' Kaio), Barboza, Alex Telles (66' Cuiabano); Allan (66' Montoro), Barbosa (83' Newton), Freitas (102' Arthur Cabral); Artur, Igor Jesus, Jefferson Savarino (71' Correa). Allenatore: Paiva.

Arbitro: Letexier (Francia).

Marcatore: 100' p.t.s. Paulinho.

Note: ammoniti Barboza (B), Alex Telles (B), Artur (B), Piquerez (P), Newton (B), Estevao (P), Marçal (B), Moreno (P), Weverton (P). Espulso al 116' Gomez (P) per somma di ammonizioni.

Il Chelsea batte il Benfica e il maltempo

E' necessario l'overtime anche in Benfica-Chelsea. Succede di tutto Bank of America Stadium di Charlotte fra portoghesi e inglesi. James regala ai suoi il vantaggio nella ripresa, ma a quattro minuti dalla fine il match viene sospeso per un'allerta fulmini. Si riprende a giocare dopo quasi due ore e in pieno recupero Di Maria il rigore assegnato ai lusitani per tocco di mano di Malo Gusto nella propria area. Si va ai supplementari, che la truppa di Lage deve affrontare interamente per l'espulsione di Prestianni per somma di ammonizioni. Il Benfica resiste fino al 108', quando è Nkunku a riportare davanti i londinesi. A chiudere i giochi ci pensano poi Pedro Neto e Dewsbury-Hall.

Benfica - Chelsea 1-4

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Aursnes (85' Gouveia sv), Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Florentino (70' Prestianni), Barreiro; Di Maria, Kokcu (85' Veloso), Schjelderup (46' Akturkoglu); Pavlidis (70' Belotti). All. Lage. Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James (82' Gusto), Badiashile (69' Adarabioyo), Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia; Pedro Neto, Fernandez (81' Dewsbury-Hall), Palmer; Delap (80' Nkunku. All. Maresca. Arbitro: Vincic (Slovenia).

Marcatori: 64' James (C), 90+5' rig. Di Maria (B), 108' Nkunku (C), 114' Pedro Neto (C), 117' Dewsbury-Hall (C).

Note: ammoniti Pavlidis, Caicedo, Florentino, Kocku, Palmer, Colwill, Gouveia. Espulso al 92' Prestianni.

Il programma odierno

Alle 18 (ora italiana) va in scena il duello fra il Paris Saint Germain e l'Inter Miami. Per i campioni d'Europa, prima sfida contro l'ex Lionel Messi. Alle 22 (sempre ora italiana) scocca invece l'ora di Flamengo-Bayern Monaco. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Dazn. Nel caso della partita fra i brasiliani e i tedeschi, ecco anche la possibilità di seguire il match su Italia Uno.

Leggi anche: Calciomercato, le trattative di oggi: fatta per Ricci al Milan. Immobile vicino al Bologna