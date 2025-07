Mondiale per Club, il Borussia sfiderà il Real Madrid. Il quadro completo dei quarti

Milano, 2 luglio 2025 – Sarà il Borussia Dortmund a sfidare il Real Madrid nei quarti di finale del Mondiale per Club. I Blancos, reduci dalla vittoria di misura ai danni della Juventus, si scontreranno con i tedeschi, che negli ottavi hanno ragione del Monterrey. Anche in questo caso affermazione con il minimo scarto, dato che i gialloneri si impongono per 2-1 sul campo del Mercedes Benz Stadium di Atlanta, grazie alla doppietta nel giro di 10 minuti (fra il 14' e il 24') di Guirassy, che sale a quota 37 gol in 49 partite stagionali.

Il destino del match, alla fine del primo tempo, sembra già segnato e invece in avvio di ripresa Berterame accorcia le distanze, riaccendendo le speranze dei messicani. Lo stesso Berterame firmerebbe pure il pari, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Negli ultimi minuti di gara, brivido lungo la schiena per i calciatori del Borussia, con il colpo di testa del veterano Sergio Ramos che sfiora il bersaglio grosso. Il Dortmund scampa il pericolo e raggiunge il Real Madrid ai quarti. Una sfida questa che coinciderà con il duello fra i fratelli Bellingham.

Il tabellino

Borussia Dortmund - Monterrey 2-1

Borussia Dortmund (3-4-1-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha (71' Couto), Gross, Svensson; Bellingham (55' Sabitzer); Guirassy, Adeyemi (71' Brandt). Allenatore: Kovac.

Monterrey (4-3-3): Andrada; Aguirre, Medina, Sergio Ramos, Arteaga; Rodriguez, Canales, Deossa; Jesus Corona (84' De la Rosa), Berterame (84' Ocampos), Torres (85' Ambriz). Allenatore: Torrent.

Arbitro: Tello (Argentina).

Marcatori: 14' e 24' Guirassy (B), 48' Berterame (M).

Note: ammoniti Bellingham, Guirassy (B).

Il quadro completo dei quarti di finale

Fluminense - Al Hilal (venerdì 4 luglio)

Palmeiras - Chelsea (sabato 5 luglio)

Paris Saint Germain - Bayern Monaco (sabato 5 luglio)

Real Madrid - Borussia Dortmund (sabato 5 luglio)