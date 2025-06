Mondiale per club Fifa: Inter e Juventus pronte a sfidare il mondo

Inizierà il 14 giugno (nella notte tra sabato e domenica per l’Italia) e terminerà il 13 luglio il Mondiale per club organizzato dalla Fifa che riunisce 32 squadre provenienti da ogni continente. Le partecipanti verranno divise in otto gironi, ognuno formato da quattro club. Per l’Italia parteciperanno Inter e Juventus. I nerazzurri giocheranno il 18 giugno alle 3.00 italiane contro il Monterrey, il 21 alle 21.00 contro gli Urawa Reds e il 26 alle 3.00 contro il River Plate. Per i bianconeri in calendario l’Al-Ain il 19 alle 3.00, il Wydad il 22 alle 18.00 e il Manchester City il 26 alle 21.00.

Le squadre hanno tempo fino ad oggi per inserire nuovi giocatori in una finestra di mercato aperta appositamente lo scorso 1° giugno. Successivamente, dal 27 giugno al 3 luglio, le società potranno attuare fino a un massimo di sei modifiche nella lista dei giocatori (minimo 26 e massimo 35 tra cui 3 portieri), ma non sarà possibile per i calciatori disputare la competizione con due club differenti.

Il montepremi stabilito dalla Fifa è di un miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro) da distribuire tra le società presenti negli Stati Uniti, ovviamente con premi diversi a seconda del turno raggiunto. La vincitrice può portare a casa fino a 115 milioni di euro.