Mondiale per Club, Fluminense e Chelsea in semifinale. Oggi gli ultimi due quarti

Milano, 5 luglio 2025 – Fluminense e Chelsea si sfideranno nella prima semifinale del Mondiale per Club. I brasiliani battono nei quarti di finale l'Al Hilal con il minimo scarto. Dopo il minuto di silenzio estremamente toccante per commemorare Diogo Jota e il fratello André Silva (osservato anche prima dell'altro match di giornata), i carioca vanno avanti a fine primo tempo grazie alla splendida rete di Martinelli, nata da un'indecisione di Cancelo. In avvio di ripresa, è il solito Marcos Leonardo (al quarto sigillo nella competizione) a pareggiare i conti, grazie alla sponda di Koulibaly. Bono salva i suoi sul contropiede di Cano, poi la formazione di Simone Inzaghi colleziona un paio di occasioni, ma la zampata decisiva è di Hercules, che in uscita dalla panchina sigla il definitivo 2-1. Stesso risultato fra Chelsea e Palmeiras. I londinesi passano in vantaggio con Palmer al 16'. La risposta dei sudamericani arriva al 53', quando Estevao fa 1-1 da posizione quasi impossibile. All'82' però ecco lo sfortunatissimo autogol del portiere dei brasiliani Weverton sul cross di Malo Gusto, deviato anche da Giay.

Il tabellino di Fluminense - Al Hilal

Fluminese - Al Hilal 2-1

Fluminense (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier (83' Guga), Bernal (88' Tiago Santos), Martinelli (46' Hercules), Nonato (68' Everaldo), Fuentes; Arias, Cano (68' Vinicius Lima). All. Renato Gaucho.

Al Hilal (3-5-2): Bono; Koulibaly, Neves, Lodi; Cancelo (93' Al Yami), Milinkovic-Savic, Kanno (75' Hamdallah), Nasser (83' Kaio), Moteb (83' Al-Bulayhi); Malcom (93' Al Juwayr), Marcos Leonardo. All. Simone Inzaghi.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Marcatori: 41' Martinelli (F), 51' Marcos Leonardo (A), 70' Hercules (F).

Note: ammoniti Milinkovic-Savic (A), Renan Lodi (A), Freytes (F), Martinelli (F), Tiago Silva (F), Simone Inzaghi (A), Ruben Neves (A), Koulibaly (A).

Il tabellino di Palmeiras - Chelsea

Palmeiras - Chelsea 1-2

Palmeiras (4-2-3-1): Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs, Vanderlan; Rios (85' Raphael Veiga), Martinez (75' Moreno); Estevao, Facundo Torres (66' Paulinho), Allan (66' Mauricio); Vitor Roque (75' Flaco). All. Ferreira. Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Andrey Santos (91' Essugo); Palmer, Nkunku (54' Madueke), Pedro Neto (85' Dewsbury-Hall); Delap (54' Joao Pedro). All. Maresca. Arbitro: Faghani (Iran).

Marcatori: 16' Palmer (C), 53' Estevao (P), 83' aut. Weverton (C).

Note: ammoniti Delap (C), Malo Gusto (C), Colwill (C).

Il programma odierno

Paris Saint Germain - Bayern Monaco: sabato 5 luglio, ore 18; diretta tv e streaming su Dazn;

Real Madrid - Borussia Dortmund: sabato 5 luglio, ore 22; diretta tv su Dazn e Canale 5 e diretta streaming su Dazn, Mediaset Infinity e Sport Mediaset.