Mondiale per Club, Guardiola risponde a Klopp: "Tanti vorrebbero essere qui"

Roma, 30 giugno 2025 - Pep Guardiola ha risposto a Jurgen Klopp sul caldissimo tema relativo al Mondiale per Club. La competizione che si sta tenendo negli Stati Uniti, arrivata ora al turno degli ottavi di finale, continua a far discutere i tifosi ma soprattutto gli addetti ai lavori. Tra chi lo apprezza e chi invece lo ritiene una perdita di tempo ed energie, il torneo continua a far parlare di sé. Recentemente si è esposto con forza in merito Jurgen Klopp, ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool che ha deciso di prendersi una pausa dal ruolo di tecnico nel mondo del calcio. Il manager tedesco si è espresso in maniera molto critica e negativa sul Mondiale per Club, motivo per cui il collega e amico Guardiola è stato interpellato sulla questione dai giornalisti, alla vigilia dell'ottavo di finale tra il suo Manchester City e l'Al Hilal.

Le parole di Klopp

A Jurgen Klopp questo Mondiale per Club proprio non piace. L'attuale coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull ha rilasciato, un paio di giorni fa, una intervista molto critica nei confronti della Fifa, organo ideatore e organizzatore della manifestazione. Il tedesco ha messo al centro della questione il recupero dei calciatori e la loro necessità di avere un periodo di pausa: "I giocatori non hanno più tempo per recuperare, né fisicamente né mentalmente. L’anno scorso c’erano Coppa America ed Europeo, quest’anno il Mondiale per Club, e l’anno prossimo il Mondiale. Quando dovrebbero riposarsi?. Un giocatore NBA guadagna tanto e si riposa quattro mesi all’anno. Virgil van Dijk non ha mai avuto una pausa del genere, né quegli stipendi". Inoltre, Klopp ha messo l'accento sul capitolo infortuni e sulla tenuta fisica degli atleti: "Temo un’ondata di infortuni mai vista. Si pretende che giochino ogni partita come se fosse una finale, 70 o 75 volte l’anno. Non si può andare avanti così. Senza pause, anche il prodotto perde valore. In tutta la mia carriera, ho avuto solo una volta una preparazione di due settimane e mezzo con l’intera squadra a disposizione. Poi abbiamo giocato ogni tre giorni per un anno intero. È disumano".

La risposta di Guardiola

Poche ore fa i cronisti presenti in sala stampa alla vigilia di Manchester City-Al Hilal hanno chiesto a Pep Guardiola una sua opinione. L'allenatore dei Citizens ha mostrato di comprendere le motivazioni di Klopp, seppur in parte: "So da dove viene la sua idea. Abbiamo combattuto molto insieme quando andavamo alle riunioni UEFA e, soprattutto, quando discutevamo del calendario della Premier League, su come aggiungere più qualità. Abbiamo discusso su come dare più riposo ad allenatori e giocatori, quindi i suoi commenti non mi hanno sorpreso molto. Lo capisco e lo rispetto. Ho avuto un rapporto incredibile con Jurgen per molti anni trascorsi come rivali". D'altro canto, però, il tecnico spagnolo ha ammesso di dover rispettare i propri impegni e ha commentato l'importanza di questo torneo per i vari club: "Come allenatori, abbiamo un lavoro da svolgere. Seguiamo le regole della Fifa, della Uefa e della Premier League. Moltissime squadre si lamentano di queste competizioni perché non sono qui. Avrebbero i loro media e i loro tifosi e ci sarebbero entrate monetarie per loro. Certo, non è una situazione ideale per l'allenatore. Mi piacerebbe avere due mesi per prepararmi alla prossima stagione? Sì. Mi piacerebbe essere riposato per la prossima stagione? Sì, ma è così. Cerco di non pensarci, altrimenti sarei troppo ansioso. Faremo riposare la squadra in base a quanto la Premier League ci concederà. E partita dopo partita, mese dopo mese, vedremo. E forse a novembre, dicembre, gennaio, potrei dire: 'Allora ascolta, siamo un disastro. Siamo esausti. Il Mondiale ci ha distrutti'. Non lo so, ma è la prima volta nella nostra vita che succede, quindi vedremo".